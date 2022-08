Cum au fost schimbate viețile angajaților de săptămâna de muncă de patru zile. "Rezultatele au depășit așteptările tuturor"

Cei care muncesc s-au săturat. La mai bine de doi ani de pandemie, mulți au ajuns la epuizare, alții și-au părăsit slujbele sau alții încearcă din răsputeri să mai facă rost de una, deoarece inflația record le acaparează o parte uriașă din venituri.

Dar, în ultimele opt săptămâni, mii de oameni din Regatul Unit au testat un program de patru zile de lucru- fără nicio reducere a salariului - care ar putea ajuta la deschiderea unei noi ere a muncii.Este cea mai mare încercare din lume pentru o săptămână de lucru de patru zile, de până acum. Deja, unii angjați au spus că se simt mai fericiți, mai sănătoși și că se descurcă mai bine în munca lor.Transormarea viețiiLisa Gilbert, un manager de servicii de creditare la Charity Bank, un furnizor de credite etice din sud-vestul Angliei, descrie noua sa rutină drept „fenomenală". „Mă pot bucura cu adevărat de weekendul meu acum, pentru că am ziua de vineri pentru treburile mele casnice și una alta sau... dacă vreau doar să-mi scot mama la plimbare, pot face asta acum fără să mă simt vinovată", a spus ea pentru CNN Business.Gilbert are grijă de fiul ei și de cei doi părinți în vârstă. Ziua suplimentară liberă pe săptămână înseamnă că nu mai trebuie să-și cumpere alimentele la ora 6 sâmbătă dimineața și poate dedica mai mult timp familiei ei.„Consider că spun >, spre deosebire de > ", a spus ea.Programul pilot de șase luni angajează 3.300 de lucrători din 70 de companii să lucreze 80% din săptămâna lor obișnuită, în schimbul promisiunii că își vor menține 100% din productivitatea lor.Programul este condus de organizația non-profit 4 Day Week Global, Autonomy, un think tank și 4 Day Week UK Campaign, în parteneriat cu cercetători de la Universitatea Cambridge, Universitatea Oxford și Boston College.Cercetătorii vor măsura impactul pe care îl va avea noul model de lucru asupra nivelurilor de productivitate, egalității de gen, mediului și bunăstării lucrătorilor. La sfârșitul lunii noiembrie, companiile pot decide dacă vor respecta sau nu noul program.Dar, pentru Gilbert, verdictul este deja dat: „mi-a schimbat viața", a spus ea.„Cu adevărat haotic"Tranziția nu a fost însă fără sughițuri. Samantha Losey, director general la Unity, o agenție de relații publice din Londra, a declarat pentru CNN Business că prima săptămână a fost „cu adevă