Cât costă abonamentul premium pentru ChatGPT, aplicația-fenomen care a uimit întreaga lume

OpenAI vrea să monetizeze aplicația care a devenit în ultimele săptămâni un adevărat fenomen viral.

De joi, 2 februarie, ChatGPT are și o versiune Premium, care promite o serie de avantaje în plus faţă de versiunea de bază, dar care va fi disponibilă pe baza unui abonament lunar destul de scump, transmite News.ro.Astfel, versiunea Premium a ChatGPT va costa 20 de dolari pe lună.ChatGPT folosește inteligența artificială cu ajutorul căreia poate genera texte, mai exact poate scrie eseuri, poezii, poate redacta emailuri si așa mai departe, scrie techcrunch.com.Disponibilă pentru început doar în Statele Unite, versiunea Plus va oferi o serie de facilităţi suplimentare, printre care se numără acces inclusiv în momentele în care serverele sunt foarte aglomerate, răspunsuri mai rapide şi acces prioritar la funcţionalităţile experimentale.Versiunea de bază a chatbot-ului va rămâne în continuare disponibilă şi, între timp, compania analizează oportunitatea lansării altor abonamente, unele pentru firme, altele mai ieftine.Totodată, OpenAI lucrează la un set de API-uri şi la o aplicaţie pentru ChatGPT, care să simplifice folosirea acestuia.Compania, care îi are printre investitori pe Elon Musk şi Microsoft, spune că trebuie să pună în funcţiune planuri de monetizare a produsului, deoarece fiecare discuţie cu ChatGPT o costă câţiva cenţi.