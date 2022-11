Pericol cibernetic: Utilizatorii ar putea fi vizați de atacuri la fiecare două secunde. Ce pagube majore au creat hackerii anul trecut

Un atac de tip ransomware va viza o companie, un consumator sau un dispozitiv la fiecare doua secunde, pana in anul 2031, dupa ce in 2021, intervalul era de 11 secunde, reiese dintr-o analiza realizata de catre o echipa de consultanti in domeniul investitiilor.

Conform Cybersecurity Ventures, la nivelul anului trecut, pagubele cauzate de ransomware, la nivel global, au atins 20 de miliarde de dolari, de 61 de ori mai mult decat in 2015, cand suma era de 325 de milioane de dolari. Pana in prezent, cea mai mare rascumparare a fost de 70 de milioane de dolari.Acelasi raport de specialitate arata ca aproape jumatate (49%) dintre intreprinderile platesc rascumpararea fie ca isi recupereaza doar o parte din date, fie deloc, iar 80% dintre intreprinderile care platesc rascumpararea sunt vizate si a doua oara. "De asemenea, rascumpararile nu sunt singura problema: ransomware afecteaza brandurile, provoaca intreruperi de lunga durata ale serviciilor, expun intreprinderile la raspundere juridica si multe altele. Aceste daune colaterale pot fi enorme - de pana la 23 de ori mai mari decat rascumpararea", subliniaza expertii.Potrivit sursei citate, in martie 2021, hackerii au criptat 15.000 de dispozitive apartinand unei companii de asigurari, iar organizatia a platit 40 de milioane de dolari pentru a recupera datele sensibile. de asemenea, in luna mai a anului trecut, un ransomware a oprit toate operatiunile unui gigant din domeniul conductelor de petrol timp de 11 zile. Pentru a rezolva acea situatie, compania a achitat o rascumparare de 4,4 milioane de dolari.Un alt exemplu a vizat, in aprilie 2022, un producator auto de top care a fost nevoit sa isi reduca productia anuala cu 500.000 de vehicule in urma unui atac asupra furnizorilor sai, eveniment ce a dus la o scurgere de date de 1,4 TB.In principal, estimarile specialistilor releva faptul ca, pana in 2031, se asteapta ca amenintarile ransomware sa atace o companie, un consumator sau un dispozitiv la fiecare doua secunde, dupa ce, in 2021, timpul de succedere era de 11 secunde.Pe fondul acestor date, consultantii Gartner sustin ca cel putin trei sferturi (75%) dintre companiile IT globale se vor confrunta cu unul sau mai multe atacuri cibernetice, pana in anul 2025.In context, specialistii Huawei sunt de parere ca instrumentele de hacking si strategiile de extragere a datelor au tr