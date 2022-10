Atenție! Riscuri de care un copil poate avea parte în mediul online

Învățăm copiii cum să se comporte acasă, la școală și în tipul liber pentru a preveni orice necazuri. Lumea tehnologică ne face să avem grijă și de „igiena lor digitală”, ajutând generația mai tânără să evite expunerea la pericolele din mediul online.

1. Hărțuirea cibernetică

2. Expunerea la conținut nedorit

3. Scurgerea de informații către infractorii cibernetici

4. Phishing-ul, adică „pescuitul” de date confidențiale

5. Catfishing – conversații cu intenții răuvoitoare

Copiii moderni sunt numiți în nenumărate moduri, precum „generația digitală” ori „nativi digitali”. Ceea ce au în comun aceste apelative este legătura dintre viața copiilor și tehnologia informației.Dacă la începutul erei computerizării, accesul la minunile internetului era asociat în principal cu divertismentul, copiii de astăzi văd în lumea virtuală o gamă largă de posibilități educaționale digitale. Pandemia a dat un impuls puternic dezvoltării industriei EdTech (de educație prin tehnologie), de aceea, nu mai putem rezolva problema securității cibernetice doar prin apăsarea butonului „Oprire” de pe dispozitivele cu acces la internet. Însă ceea ce putem face este să reducem riscurile.Vom examina pericolele pe care le poate întâlni un copil pe internet și vom cântări posibilitățile de minimizare ale acestora împreună cu Adrienne Landry, Director educațional în cadrul școlii online de engleză Novakid În medie, aproximativ 35% dintre copiii de astăzi se confruntă cu hărțuirea cibernetică. Uneori, totul începe ca o glumă, care apoi se dezvoltă într-o problemă serioasă. Stima de sine a copilului are de suferit cel mai mult, iar părinții pot înțelege că ceva nu merge bine doar atunci când acesta devine retras, predispus la schimbări de comportament, plângăcios și iritabil.Ca măsură preventivă, este important să i se explice celui mic că tot ce apare pe internet rămâne pe internet. Trebuie să se gândească de două ori înainte de a posta o fotografie sau un videoclip și nu trebuie să împărtășească multe despre el însuși. Este nevoie doar de un videoclip amuzant, filmat pentru prietenii lui, ca mai apoi, într-o dimineață să se poată trezi viral și foarte discutat pe internet. Dar oare toată lumea își dorește cu adevărat acest lucru?Trebuie să i se spună celui mic că nu ar trebui, în nicio circumstanță, să posteze sau să răspundă la mesaje atunci când este supărat sau trist. Reacția emoțională imediată nu poate rezolva nicio problemă, iar de multe ori nu face decât să înrăutățească lucrurile.Probabil că este cea mai frecventă problemă de care au parte majoritatea copiilor. Uneori neintenționat, dar și din curiozitate, copiii pot vedea scene de violență, acțiuni imorale și așa mai departe. În cazul în care conversațiile de încredere părinte-copil nu funcționează, părinții vor trebui să învețe cum să filtreze spațiul digital. Smartphone-urile și tabletele moderne sunt de obicei echipate cu funcția de „control parental”, care permite limitarea accesului la conținutul pentru adulți. Mai mult, numeroase aplicații populare au setări relevante ce controlează accesul la conținut neadecvat vârstei.Imaginează-ți copilul care își postează bucuros fotografia în afara școlii, împărtășind geo-locația. El scrie că părinții lui nu sunt acasă astăzi... Iar mulțumită unor astfel de „indicii”, pagina lui privată poate deveni o sursă de informații pentru infractorii cibernetici. Se vede clar pe unde merge cel mic, ce drumuri alege să o ia spre casă sau nu. Consecințele unei astfel de deschideri pot fi absolut diferite: până la jaf sau chiar răpire. Este necesar să se explice în mod calm copilului că trebuie să fie foarte atent la împărtășirea informațiilor pe platformele online. Dacă este posibil, contul de socializare să fie privat și verificat deseori, pentru a putea observa ce urmăritori are. De asemenea, o atenție sporită necesită și distribuirea conținutului pe pagină, chiar dacă accesul este privat.Este un tip de fraudă ce se naște atunci când parolele utilizatorului și datele confidențiale sunt furate. Din păcate, navigatorii neexperimentați pe internet, precum copiii, sunt cei care se îndrăgostesc adesea de „momeală”. Micuțul trebuie să știe că nu are voie să urmeze link-urile din e-mailuri sau mesaje, mai ales dacă nu sunt primite de la cineva cunoscut. Însă, chiar dacă se presupune că mesajul a sosit de la un prieten, iar acesta îi cere parola, tot este un semnal de alarmă și ar fi necesar să sune părinții, iar mai apoi să vadă ce trebuie făcut.Nu are nimic de-a face cu „pescuitul de pisici”. Acest termen înseamnă să te prefaci că ești altcineva, adesea cu scopul de a atrage un minor într-o întâlnire.43% dintre copii vorbesc online cu străini. Însă cine este de cealaltă parte a ecranului? Un prieten de aceeași vârstă sau un adult cu intenții răuvoitoare?Au fost efectuate mai multe investigații în cadrul cărora, în decurs de o oră, copiii au început să aibă încredere atât de multă într-un interlocutor necunoscut, încât au fost de acord să îl întâlnească în absența părinților. Mai mult, infractorii pot cere unui copil fotografii intime „doar pentru distracție” și apoi să-i șantajeze: „Plătește sau le arăt părinților și prietenilor tăi”.„Arma principală” aici este relația de încredere copil-părinte. Astfel veți fi la curent când micuțul își va face „cunoștințe misterioase”, deoarece vă va spune mereu despre „prietenii noi”.Desigur, în ciuda tuturor riscurilor amintite, internetul rămâne un instrument foarte important pentru progresul educațional al copilului secolului 21. Alegerea scrupuloasă a unei școli online este o misiune, deloc ușoară, ce revine părinților. Cum puteți fi siguri că ați luat decizia corectă? Novakid este școala online de engleză numărul 1 din Europa. Aceasta respectă Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și a fost dezvoltată ținându-se cont de interesele și vârstele individuale ale elevilor. Dispune de peste 2.000 de profesori cu experiență, vorbitori nativi ai limbii engleze, ce folosesc cele mai eficiente tehnici de predare. Platforma este una bine securizată, fapt ce creează un mediu propice dezvoltării și elimină pericolele virtuale. În plus, lecțiile de 25 de minute previn copiii de oboseala cognitivă și privitul excesiv la ecranul dispozitivului de studiu.