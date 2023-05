Un bărbat paralizat poate merge din nou cu implanturi pe creier și coloana vertebrală: „Am captat gândurile și le-am tradus" VIDEO

Cercetătorii unui reputat institut din Elveția au reușit o performanță științifică remarcabilă, redându-i un bărbat paralizat în urmă cu 11 ani capacitatea de a merge din nou natural.

De mai bine de un deceniu, olandezul Gert-Jan Oskam (40 de ani) este paralizat de la brâu în jos.Gert-Jan Oskam locuia în China în 2011, când a avut un accident de motocicletă care l-a lăsat paralizat de la șold în jos. Acum, cu o combinație de dispozitive, oamenii de știință i-au oferit din nou controlul asupra membrelor sale inferioare, arată o analiză publicată în New York Times.„De 12 ani încerc să-mi recuperez picioarele”, a spus Oskam într-o conferință de presă, care a avut loc marți, 23 mai. „Acum am învățat să merg normal, natural”, a adăugat acesta.Miercuri, 24 mai 2023, oamenii de știință elvețieni care au coordonat cercetarea au făcut publică realizarea, printr-un articol publicat în revista Nature. La modul foarte simplu, metoda presupune implanturi care au oferit o „punte digitală” între creierul pacientului și măduva spinării, ocolind secțiunile rănite.Descoperirea i-a permis lui Oskam să stea, să meargă și să urce pe o rampă abruptă doar cu ajutorul unui baston. La mai bine de un an de la inserarea implantului, el și-a păstrat aceste abilități și chiar a dat semne de recuperare neurologică, mergând cu cârje chiar și atunci când implantul era oprit.„Am captat gândurile lui Gert-Jan și am tradus aceste gânduri într-o stimulare a măduvei spinării pentru a restabili mișcarea voluntară”, a declarat Grégoire Courtine, specialist în măduva spinării la Institutul Federal de Tehnologie Elvețian, Lausanne.Operația de înserare a implanturilor a fost efectuată în iulie 2021. Bloch a făcut două găuri circulare, cu diametrul de 5 centimetri, în fiecare parte a craniului, deasupra regiunilor creierului implicate în controlul mișcării. Apoi a introdus două implanturi în formă de disc care transmit wireless semnale ale creierului către doi senzori atașați la o cască.Echipa elvețiană a dezvoltat un algoritm care traduce aceste semnale în instrucțiuni de mișcare a mușchilor picioarelor printr-un al doilea implant inserat în măduva spinării, pe care profesorul Bloch l-a atașat de terminațiile nervoase.După câteva săptămâni de antrenament, bărbatul a reușit să stea în picioare și să meargă cu ajutorul u ...citeste mai departe despre " Un bărbat paralizat poate merge din nou cu implanturi pe creier și coloana vertebrală: „Am captat gândurile și le-am tradus" VIDEO " pe Ziare.com