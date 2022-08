Ce este web-ul cognitiv și cu ce ne poate ajuta?

Web-ul avansat aparține web-ului Cognitiv și Semantic: poți dezvolta tot ce îți dorești în noul web folosind doar vocea sau textul tău, fără a depinde de un programator sau agenție web!

“We need diversity of thought in the world to face the new challenges.”

Tim Berners - Lee

Poate te întrebi, “ce este Web-ul Cognitiv?”

Web-ul COGNITIV

Web-ul SEMANTIC

“o rețea de date care poate fi procesată direct și indirect de mașini pentru a-și ajuta utilizatorii să creeze noi cunoștințe”

Web-ul prezentat de Sourceless se află în mai mult în categoria Web-ului Semantic, uneori cunoscut sub numele de Web 3.0.

Un exemplu pe care îl putem avea, este următorul:

Poate te întrebi de ce?

Web-ul Cognitiv și Semantic, sunt “poarta” care ne oferă acces la simplitate, dintr-un punct de vedere al eficientei, și posibilitatea de a maximiza rezultatele dorite de fiecare dintre noi în mediul online.Hai sa vedem impreuna despre ce este vorba si unde ne poartă viitorul, vom explica fiecare element în parte și utilitatea fiecaruia!Este important să întelegem cuvântul Cognitiv! Se referă la capacitatea și mecanismele de învățare prin care putem ajunge la cunoaștere.CognitiveWeb este o arhitectură web care a fost dezvolată pentru a sprijini luarea deciziilor care sunt centrate pe om.Scopul web-ului Cognitiv este de a extinde orizonturile deciziilor umane prin compensarea unor aspecte intrinseci ale atenției selective.Este o extensie a Web-ului standardizat de către W3C (World Wide Web Consortium). Aceste standarde încurajează utilizarea formatelor de date standardizate și a protocoalelor de schimb pe Web.Potrivit, W3C "Semantic Web oferă un model care permite partajarea și reutilizarea datelor între mai multe aplicații, companii și grupuri de utilizatori.Tim Berners-Lee definește web-ul semantic ca fiindScopul final este de a face ca datele de pe Internet să fie citite automat, așa cum este numit Machine-readable data (date care pot fi citite automat).Sourceless v-a oferi noi direcții, noi înțelegeri și noi utilizări în noul Web prin care o sa ușureze mediul online.Alături de partenerii noștri de la Formwelt, am găsit prin “Cognitive Web” o modalitate prin care putem soluționa și realiza concret această zonă a internetului.FORMWELT Instutut deține o experiență de peste 30 de ani de cercetare. Este un sistem lingvistic, de codificare, prin care oferă un sens concret.Să spunem că Marius și Ionuț au un dialog despre educație. Fiecare în parte, a crescut într-un mediu diferit. Au avut parte de educație și experiențe variate prin care percep lucrurile altfel. Cu toate că au în discuție același subiect, nu reușesc să se înțeleagă.Semantica și percepția informației este privită într-un mod diferit! Posibil ți se întâmplă și ție să discuți cu o persoană și să observi că deși vorbiți despre același subiect, fiecare înțelege prin flirtul lui. Aveți o perspectivă diferită și este normal.Imaginează-ți cum ar fi să nu mai existe această problemă? Aici intervine Formwelt și simplifică lucruile, prin sistemul implementat deja, oferă o modalitate prin care informația transmisă de Marius către Ionuț este exact ceea ce interlocutorul (participantul la discuție) înțelege. Pe scurt, ne ajută să fim pe aceeași pagină, la același nivel de înțelegere, la aceeași propoziție și la același cuvânt. Pentru mai multe informatii despre Web-ul Cognitiv si Sourceless, poti accesa website-ul https://sourceless.io/