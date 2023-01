Instrumentul care ar putea să înlocuiască Google. Cercetător: ”Este limitat, dar are noțiuni de etică”

De la lansare, în noiembrie 2022, până în prezent, ChatGPT a devenit un succes extraordinar. Programul AI poate produce răspunsuri la cele mai mari și mai mici întrebări din viață și poate redacta eseuri pentru colegiu, povești fictive, și chiar scrisori de cerere de angajare. Face acest lucru bazându-se pe tot ce a strâns dintr-o cantitate uluitoare de text de pe internet, cu îndrumări atente din partea experților umani.

Pune o întrebare pe ChatGPT, așa cum au făcut milioane de oameni în ultimele săptămâni, și va face tot posibilul să răspundă – dacă nu știe că nu poate. Răspunsurile sunt încrezătoare și scrise fluent, chiar dacă uneori sunt spectaculos de greșite, scrie The Guardian.Într-un interviu acordat Ziare.com, Nicolae Ţîbrigan, cercetător al Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I.C. Brătianu" al Academiei Române a explicat că această aplicație este încă în dezvoltare și o face pe măsură ce interacționează cu utilizatorii."Este cel mai popular dintre instrumentele AI rezultate până în prezent"Cercetătorul spune că deși are un succes impresionat, el ajungând în doar 5 zile la 1 milion de utilizatori, această aplicație este destul de limitată."ChatGPT este doar unul dintre instrumentele de inteligență artificială rezultate de până în prezent", a spus Nicolae Ţîbrigan."Să spunem că este cel mai popular dintr-o listă mare de instrumente. Era doar sub formă de test, acum câțiva ani. Crea știri dându-i câteva cuvinte cheie. Era ceva uimitor. Acum ChatGPT este disponibil publicului. El se dezvoltă pe parcurs ce interacționează cu utilizatorii. Totuși, are anumite limite", a mai spus cercetătorul.Limitările ChatGPT"Pur și simplu datele lui sunt limitate până în 2021. Este destul de interesant l-am încercat și eu, nu are noțiuni de autoconștientizare, nu este conștient de propria existență dacă îl întrebi, dar interesant este că are noțiuni de etică și poate fi folosit în a ajuta de exemplu în a obține mai multe informații. Pe mine ca cercetător, de exemplu, mă ajută la identificarea anumitor cuvinte cheie dintr-un text sau care este cel mai frecvent cuvânt folosit în textul respectiv. Mă ajută la analiza de conținut sau calcularea unor frecvențe, și așa mai departe", a mai spus expertul.Chiar OpenAI notează: „ChatGPT scrie uneori răsp