Germania ia în calcul blocarea ChatGPT. Nemții ar putea urma modelul Italiei, care a luat o măsură radicală din motive de securitate

Germania ar putea urma exemplul Italiei prin blocarea ChatGPT din cauza problemelor de securitate a datelor, a declarat comisarul german pentru protectia datelor ziarului Handelsblatt, in comentarii publicate luni, transmite Reuters.

OpenAI, susţinută de Microsoft, a scos ChatGPT offline, vineri, în Italia, după ce agenţia naţională de date a interzis temporar chatbotul şi a lansat o investigaţie asupra unei presupuse încălcări a regulilor de confidenţialitate de către aplicaţia de inteligenţă artificială.„În principiu, o astfel de acţiune este posibilă şi în Germania”, a spus Ulrich Kelber, adăugând că aceasta ar intra sub jurisdicţia statului.El nu a schiţat, însă, niciun astfel de plan.Kelber a spus că Germania a solicitat Italiei mai multe informaţii cu privire la interdicţia sa.Organismele de supraveghere a confidenţialităţii din Franţa şi Irlanda au declarat că au contactat şi autoritatea italiană de reglementare a datelor pentru a discuta concluziile acestuia.„Continuăm să discutăm cu autoritatea italiană de reglementare pentru a înţelege baza acţiunii lor şi ne vom coordona cu toate autorităţile UE de protecţie a datelor în legătură cu această chestiune”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisarului pentru protecţia datelor (DPC) din Irlanda.OpenAI a declarat vineri că lucrează activ pentru a reduce datele personale în formarea sistemelor sale AI.În timp ce DPC irlandez este principalul organism de reglementare al UE pentru mulţi giganţi ai tehnologiei la nivel mondial, în cadrul regimului de date „ghişeu unic” al blocului, nu este autoritatea principală de reglementare pentru OpenAI, care nu are birouri în UE.Autoritatea de reglementare a confidenţialităţii din Suedia a declarat că nu are de gând să interzică ChatGPT şi nici nu este în contact cu agenţia italiană.Ancheta italiană asupra OpenAI a fost lansată după ce săptămâna trecută o încălcare a securităţii cibernetice a dus la afişarea unor fragmente din conversaţiile ChatGPT ale altor utilizatori şi informaţiile financiare ale acestora.Autoritatea de reglementare din Italia a acuzat OpenAI că nu a reuşit să verifice vârsta utilizatorilor ChatGPT, care ar trebui să aibă cel puţin 13 ani.Italia este prima ţară occidentală care a luat măsuri împotriva unui chatbot alimentat de inteligenţă artificială.Pentru o perioadă de n ...citeste mai departe despre " Germania ia în calcul blocarea ChatGPT. Nemții ar putea urma modelul Italiei, care a luat o măsură radicală din motive de securitate " pe Ziare.com