Concedieri masive la Google: compania-mamă a anunțat disponibilizarea a 6% din forța de muncă globală. Director: "Îmi asum toată responsabilitatea"

Alphabet, compania care gestioneaza gigantul tech Google, a anuntat vineri, 20 ianuarie, concedieri masive, potrivit Bloomberg.

Un mail intern trimis angajatilor ii notifica ca Google va elimina 12.000 de locuri de munca, ceea ce reprezinta mai mult de 6% din forta de munca globala.Alphabet se alatura astfel celorlalti giganti tehnologici, precum Facebook, Microsoft sau Amazon, care au anuntat concedieri uriase dupa ani de crestere abundenta si de angajari masive.Disponibilizarile vor afecta locurile de munca la nivel global si in intreaga companie, a spus directorul general al Alphabet Sundar Pichai. In e-mail-ul trimis angajatilor vineri, acesta a scris ca isi asuma "intreaga responsabilitate pentru deciziile care ne-au condus aici".Pichai a mai declarat ca disponibilizatii vor primi ajutor material timp de 4 luni si vor beneficia in continuare de pachetul de servicii medicale din contract pentru o perioada de 6 luni.Anuntul vine la foarte putin timp dupa ce Microsoft a anuntat decizia de a da afara 10.000 de angajati, si marcheaza astfel continuarea concedierilor din sectorul de tehnologie, un "trend" care pare sa continue.