Datele a zeci de mii de clienți Revolut au intrat în posesia hackerilor. Explicațiile oferite de companie

Revolut anunta ca a fost atacata de hackeri, care au dobandit acces la datele catorva zeci de mii de clienti.

Pe 10 septembrie, Revolut a detectat un atac, anunta purtatorul de cuvant Michael Bodansky. Atacul a fost izolat pana a doua zi dimineata, insa, nu inainte ca hackeri sa obtina datele unui procent de 0,16% dintre clienti.In documentele prezentate autoritatilor din Lituania, Revolut spune ca au fost afectati 50.150 de clienti. 20.687 dintre acestie sunt din zona economica europeana.In mesajele trimise clientilor afectati, compania spune ca nu au fost accesate fonduri, numere de carduri, parole sau PIN-uri. Hackerii au accesat doar date partiale ale cardurilor, nume, adrese fizice, numere de telefon si adrese de e-mail.Compania sustine ca atacatorii au folosit "social engineering" pentru a dobandi acces la baza de date. Asta, de obicei, implica pacalirea unui angajat al companiei, care ajunge sa-si dea datele de acces.Atacul a declansat si o campanie de phishing, avertizeaza Revolut, care le recomanda clientilor sa fie atenti la mesajele pe care le primesc in legatura cu serviciile companiei si sa nu dea datele de logare.Oficialii companiei spun ca a fost formata o echipa speciala, care va monitoriza conturile clientilor, pentru a se asigura ca banii si datele personale ale acestora sunt in siguranta.