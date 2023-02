Facebook descarca bateriile smartphone-urilor pentru a testa funcții noi, dezvăluie un fost angajat

Facebook are capacitatea de a consuma în secret bateriile telefoanelor cu sisteme Android şi iPhone ale utilizatorilor FOTO Pixabay

Facebook s-a folosit de smartphone-urile utilizatorilor, fără ştiinţa acestora, pentru a testa funcţii noi ale platformei sale de socializare, potrivit unui fost angajat al companiei, publicaţia MacWorld.

Dacă aţi observat vreodată că bateria s se descarcă anormal de repede în timp ce utilizaţi aplicaţia Facebook sau Messenger pe telfoane, s-ar putea să nu fie o coincidenţă.Potrivit unui fost angajat al Meta, compania are capacitatea de a consuma în secret bateriile telefoanelor cu sisteme Android şi iPhone ale utilizatorilor, ca parte a testării interne a aplicaţiei.Într-un interviu pentru The New York Post, George Hayward susţine că a fost concediat în noiembrie anul trecut pentru că a refuzat să participe la "testări negative" în timp ce lucra la aplicaţia Messanger.Potrivit QASource, testarea negativă le permite dezvoltatorilor "să compare rezultatul aşteptat cu rezultatul incorect", dezvăluind modul în care o aplicaţie răspunde la datele nevalide.În cazul Facebook, testarea negativă ar putea fi folosită pentru a vedea cum funcţionează anumite funcţii sau cât de repede se încarcă mesajele atunci când bateriile sunt descărcate mai repede decât era de aşteptat.Hayward, care a intentat un proces, dar ulterior l-a retras din cauza unei cerinţe de arbitraj, spune că practica "ar putea dăuna cuiva", epuizându-i bateria fără avertisment. Hayward nu spune câţi oameni ar fi putut fi afectaţi de testarea negativă sau dacă testarea Messenger a ieşit vreodată din stadiul beta.Cu toate acestea, Hayward a declarat pentru publicaţia Post că i s-a dat un document intern de instruire intitulat "Cum să desfăşoare teste negative bine gândite", care includea exemple de experimente de descărcare a bateriei în curs de desfăşurare.Apoi susţine că a fost concediat după ce a lucrat timp de trei ani în companie pentru că a refuzat să participe la testare.Aplicaţiile Facebook au fost acuzate de mult timp că au cauzat consumarea bateriei iPhone-urilor.Nu este clar care sunt următorii paşi în proces sau dacă Facebook va fi obligată să răspundă. Avocatul lui Hayward afirmă că clientul său susţine acuzaţiile de practică "clar ilegală".