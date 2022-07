Scandal cu Google, Microsoft, Apple și Amazon: Legate de furtul aurului din junglă VIDEO

Se știe faptul că cele mai multe computere și dispozitive mobile vândute pe piața modernă din întreaga lume, folosesc aurul la unele componente majore. Acum, un nou scandal a fost semnalat de presa din Brazilia, care a dezvăluit faptul că aurul extras ilegal din pădurea Amazonului a fost cumpărat de marile firme de tehnologie Big Tech americane Microsoft, Apple, Google și Amazon.

Raportul susține că aurul a fost extras ilegal din zona indigenă Kayapo din pădurea Amazonului din Brazilia și apoi a fost vândut prin diverși intermediari locali altor firme precum Marsam și Chimet, ultima din Italia. Ulterior, acestea au revândut aurul către marii giganți americani, cele mai mari patru companii de tehnologie din lume, Microsoft, Apple, Google și Amazon, potrivit PC World.Exploatarea minieră din pământurile indigene reprezintă o încâlcare a legilor din Brazilia, iar operațiunile ilegale neautorizate cauzează adesea o devastare totală a mediului. În plus, exploatarea ilegală este un generator major de profit pentru crima organizată și provoacă, de asemenea, conflicte directe și uneori moratle cu poparele indigene din pădurea tropicală a Amazonului.Leul crește puternic față de euro: Maximum din ultimele 11 luniFirmele Marsam, Brazilia și Chimet, Italia, sunt considerate furnizori legitimi de aur și alte metale prețioase de către entități precum Comisia pentru valori imobiliare și burse din Statele Unite, certificate de organisme ca Responsible Minerals Initiative și London Bullion Market Association.Chiar și așa, publicația Reporter Brasil susține că are documente privind achiziții de la acești furnizori în 2020 și 2021, care proveneau din operațiuni miniere ilegale de extragere a aurului de pe terenurile indigene braziliene din pădurea Amazonului.Baterie revoluționară pentru mașini electrice, premieră mondială: Autonomie de peste 600 de kilometri și reîncărcare în 15 minute VIDEODupă ce a trecut prin mai multe companii intermediare pentru a-l ”spăla” de originile sale ilicite, aurul și-a făcut drum pe piața mondială a producției de electronice.Deocamdată firmele Microsoft, Google și Amazon au refuzat să spună dacă au cumpărat de la cele companii intermediare. Doar Apple a dat un răspuns, spunând că revizuirea sa internă a determinat compania americană să elimine Marsam din lanțul său de aprovizionare. Un studiu arată că 28% din aurul ex ...citeste mai departe despre " Scandal cu Google, Microsoft, Apple și Amazon: Legate de furtul aurului din junglă VIDEO " pe Ziare.com