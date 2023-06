Conflict fără precedent între doi giganți din industria IT. Disputa are o miză de miliarde de dolari

Google, parte a grupului Alphabet, a depus în mod oficial o plângere la Comisia Federală pentru Comerţ (FTC) din SUA, spunând că Microsoft şi-a folosit poziţia dominantă în domeniul software-ului pentru întreprinderi pentru a împinge clienţii către serviciile sale cloud, a relatat miercuri site-ul The Information, transmite Reuters.

Conform informaţiei, Microsoft a folosit termenii de licenţă din software-ul său de productivitate Office 365 pentru a bloca clienţii în contracte separate cu afacerea sa de servere în cloud Azure, se arată în reclamaţia Google.Există o rivalitate intensă între cei doi giganţi ai tehnologiei din SUA pe piaţa de cloud computing în valoare de mai multe miliarde de dolari, aflată în creştere rapidă, unde Google se află în urma liderilor de piaţă Amazon.com şi Microsoft.Sectorul a atras recent un control mai intens din partea autorităţilor de reglementare, inclusiv în Statele Unite şi în Marea Britanie, din cauza dominaţiei câtorva jucători şi a rolului său din ce în ce mai important, pe măsură ce tot mai multe companii îşi transferă serviciile către cloud.În martie, Google Cloud a acuzat Microsoft de practici anticoncurenţiale de cloud computing şi a criticat acordurile iminente cu câţiva furnizori europeni de cloud, spunând că acestea nu rezolvă preocupările mai ample cu privire la termenii săi de licenţiere.La începutul acestui an, FTC a declarat că solicită informaţii de la public cu privire la practicile de afaceri ale companiilor care oferă servicii de cloud computing, inclusiv detalii despre puterea lor de piaţă, concurenţă şi potenţiale probleme de securitate.Google şi Microsoft nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Reuters, în timp ce FTC a refuzat să comenteze.