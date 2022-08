Utilizatorii Gmail primesc reclame sub forma unor emailuri FOTO Pixabay

Un grup care luptă pentru protejarea intimităţii persoanelor din Franţa acuză Google că încalcă legile Uniunii Europene când afişează în aplicaţiile Gmail reclame care iau formatul mesajelor electronice.

Grupul francez noyb a depus o plângere oficială la Autoritatea Franceză pentru Protecţia Datelor prin care acuză Google că încalcă Directiva ePrivacy privind marketingul direct.noyb spune că Google afişează reclame în Gmail care sunt făcute să arate ca nişte e-mail-uri, pentru a păcăli utilizatorul să le acceseze, dar, în fapt, compania nu are acordul utilizatorilor pentru această practică, aşa cum cere legislaţia.Pe scurt, cei de la noyb susţin că aceste reclame sunt, de fapt, spam - pentru că sunt mesaje nesolicitate ajunse în Inbox-ul utilizatorilor. Spamul este ilegal, iar faptul că este generat chiar de furnizorul serviciului de e-mail nu-l face să fie legal.Google nu are experienţe legale foarte plăcute în Franţa, acolo unde, în ultimii trei ani, a fost amendată de trei ori pentru modul în care foloseşte cookie-urile, fiind nevoită să plătească deja mai multe sute de milioane de dolari.Interesant este că, în vreme de Google se confruntă cu aceste acuzaţii, Microsoft creşte numărul de reclame pe care le afişează în aplicaţiile mobile de Outlook. Reclamele afişate de Microsoft arată şi funcţionează la fel ca cele care au atras noile acuzaţii pentru Google. ...citeste mai departe despre " Google, acuzată că afişează reclame sub formă de e-mail-uri în Gmail " pe Ziare.com