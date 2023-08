iNES GROUP lansează iNES Live, noua platformă de televiziune prin aplicație

iNES GROUP lansează noua platformă de televiziune online - iNES Live - accesibilă prin conexiunile locale la Internet. Compania extinde astfel serviciul premium de televiziune prin aplicație pe întreg teritoriul României. Serviciul iNES Live este disponibil comercial pe website-ul dedicat, www.ineslive.ro, începând cu data de 09 August 2023.

Ce oferă iNES live?

Cum accesăm serviciul iNES Live?

Cum urmărim canalele TV cu iNES Live?

Suntem încântați să lansăm noul serviciu iNES Live, rezultatul unui efort susținut al întregii echipe iNES. După lansarea aplicației iNES Smart în 2021, am observat o creștere naturală a interesului pentru tehnologii digitale moderne. Clienții iNES au apreciat diferența experienței de vizionare TV prin aplicație, beneficiind în continuare de funcțiile inovatoare ale serviciilor iNES, dar cu mai mult confort și ergonomie.



A fost întotdeauna un obiectiv important pentru noi să extindem accesul la serviciile noastre premium și iată că noua platformă iNES Live aduce acum specificul serviciilor iNES în toată țara, în trei opțiuni de abonament cu conținut diversificat, pentru toate preferințele. Punem accent în continuare pe interfața grafică ce oferă acces rapid la canale prin gruparea pe categorii tematice, conținut preponderent HD, programe reale în standard 4K, sunet Dolby de înaltă calitate și opțiunea de redare în mai multe limbi. Totul cu o singură aplicație și, acum, prin conexiunile proprii la Internet ale abonaților. Ne propunem ca în viitorul apropiat să adăugăm noi funcții serviciului iNES Live și să dezvoltăm servicii complementare.

Despre iNES GROUP

iNES Live este serviciul dezvoltat de către iNES GROUP pentru distribuția liniară a programelor TV la nivel național, prin intermediul conexiunilor proprii la Internet ale abonaților, folosind tehnologia OTT (Over The Top). Serviciul TV poate fi accesat atât prin rețeaua locală cablată, cât și prin Wi-Fi, și este disponibil pentru clienții rezidențiali, persoane fizice, cu domiciliul în România.Din punct de vedere al tehnologiei, iNES Live este un serviciu de tip multi-platform și multi-screen și poate fi accesat prin aceeași aplicație - iNES Smart - lansată deja pentru clienții iNES în 2021. Aplicația se poate descărca din magazinele de aplicații specifice dispozitivelor de tip Smart TV, Media Player sau Monitor Inteligent, cu sisteme de operare Google TV, Android TV (SonyTM, PhilipsTM etc.), Tizen (Samsung™) și WebOS (LG Electronics™).iNES Live oferă mai multă flexibilitate și posibilitatea de personalizare a experienței de vizionare TV. Abonații se pot bucura acum de grila TV alături de toate celelalte aplicații preferate, accesibile instant doar cu telecomanda dispozitivului, fără Set-Top-Box (STB) și fără cabluri inestetice, inclusiv prin conexiunea Wi-Fi locală.Serviciul iNES Live pune accentul pe conținut, cu o grilă de peste 100 de canale din toate domeniile și programe inedite ce aduc plusvaloare în oferta de pe piață. De asemenea, serviciul aduce funcții smart de vizionare, cum este organizarea canalelor TV pe Categorii Tematice, pentru o navigare ușoară și rapidă, tipică pentru serviciile de televiziune de la iNES și unică pe piața națională.iNES Live se diferențiază prin calitatea imaginii, cele mai multe canale HD (peste 90) și 4K furnizate într-un serviciu TV prin aplicație în România și sunet Dolby de mare acuratețe. Mai mult, utilizatorii pot urmări anumite canale și cu noul sistem audio multi-language, ce permite redarea programelor în română, engleză și maghiară.Astfel, abonații din toată țara pot descoperi acum confortul serviciilor premium de la iNES, punând în valoare și avantajele tehnice ale propriilor dispozitive.iNES Live poate fi accesat simplu și rapid prin crearea unui cont de client și achiziționarea online a unui abonament lunar. Serviciul este disponibil sub forma a trei pachete - iNES Live Basic (5 Euro/lună, TVA inclus), iNES Live Plus (11 Euro/lună, TVA inclus), iNES Live Premium (16 Euro/lună TVA inclus) - pe un număr de până la maximum 3 dispozitive pentru o singură locație. Plata abonamentului se efectuează automat și recurent, la fiecare 30 de zile, fără a fi necesară nicio acțiune suplimentară. În funcție de pachetul ales, abonații pot opta și pentru pachete de extraopțiuni de canale TV sau dispozitive suplimentare. Utilizatorii își pot gestiona serviciul din contul de client iNES Live, putând modifica oricând tipul de abonament sau adăuga diverse extraopțiuni.Vizionarea TV poate începe imediat după achiziționarea unui abonament lunar. Abonații descarcă aplicația iNES Smart din magazinul de aplicații al dispozitivului și introduc numele de utilizator și parola alese la crearea contului. Grila TV poate fi accesată rapid, din lista scurtă de aplicații preferate, cu o singură telecomandă.” declară dl Cătălin Cuturela – Director Operațiuni, iNES GROUP.iNES GROUP activează de 30 de ani pe piața de telecomunicații din București și Ilfov cu servicii B2B și B2C. Pentru segmentul business, iNES GROUP oferă servicii precum acces dedicat prin fibră optică, telefonie IP, servicii specifice de Data Center (colocare echipamente, servere private virtuale, servere dedicate etc.), soluții dedicate XaaS și Wholesale.Pentru clienții din segmentul rezidențial, iNES oferă pachete de servicii precum iNES IPTV (televiziune IP, internet de mare viteză, telefonie fixă), primul și cel mai performant serviciu IPTV lansat în România, și iNES Smart (televiziune prin aplicație și internet de mare viteză), ambele cu peste 200 de canale unice într-o singură grilă, peste 140 de canale HD, mai multe canale 4K/UHD și funcții premium de vizionare. iNES își extinde acum oferta la nivel național, lansând noul serviciu de televiziune prin aplicație – iNES Live – distribuit prin tehnologie OTT prin conexiunile locale la Internet ale abonaților.