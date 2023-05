Ce spune ministrul Digitalizării despre utilizarea Tik Tok în instituțiile publice: „Vom vedea dacă recomandarea se va transforma în interdicție”

Interdicţia de a folosi aplicația Tik Tok în instituţiile statului este la acest moment este o recomandare și rămâne de văzut dacă măsura de securitate va deveni una obligatorie, a declarat ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja. Întrebat de jurnaliști ce se va întâmpla cu profilul lui de Tik Tok, ministrul a spus că un coleg din echipă îi gestionează aplicațiile de social media şi că el nu are instalată această platformă pe telefonul personal.

Precizările ministrului vin după ce Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică a emis o recomandare, joi, în vederea interzicerii folosirii aplicaţiei Tik Tok.„Este o recomandare, nu este o decizie deci rămâne la latitudinea fiecărei instituţii publice să o pună în practică sau nu. Dacă nu o pune în practică, sigur că îşi asumă şi riscurile aferente. Noi, la nivelul Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică, întrunit săptămâna aceasta, am identificat anumite riscuri de securitate, pe baza unui raport şi ceilalţi actori şi-au asumat că în decurs de o săptămână vin cu eventuale completări la această analiză şi ne vom pune problema oportunităţii unei decizii în acest sens. Deci vom vedea dacă va exista o interdicţie obligatorie sau rămânem la stadiul de recomandare", a spus ministrul Cercetării.Ce se va întâmpla cu profilul de Tik Tok al ministrulului„Având în vedere că este doar o recomandare, în acest moment, în instituţiile care nu interzic explicit această aplicaţie bănuiesc că vor merge pe soluţia actuală de a se promova prin aceste canale, inclusive prin dispozitive de serviciu dar este de datoria noastră să le informăm, DNSC este o recomandare publică şi vedeţi acolo şi riscurile identificate cu privire la datele colectate de aplicaţia Tik Tok, datele sunt stocate oriunde în lume, ele se pot partaja cu anumite autorităţi, deci fiecare trebuie să cunoască aceste riscuri", a adăugat el.Întrebat de ce el, personal, are cont de Tik Tok, Burduja a răspuns:„E un coleg din echipa mea care îl gestionează de pe un dispozitiv personal, eu personal nu am această aplicaţie şi nu o să îmi instalez. Este un dispozitiv personal care nu include alte date".Ministrul a fost întrebat şi dacă va renunţa la acest cont.„Vedem şi ce reiese în urma analizei complete, asupra riscurilor şi vulnerabilităţilor", a răspuns el.