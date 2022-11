Cineva a făcut o invenție senzațională: Poate transmite tot traficul global de internet într-o secundă VIDEO

Mai mulți oameni de știință de la Universitatea Goteborg, Suedia, și Universitatea Copenhaga, Danemarca, care au realizat un nou experiment publicat în prestigioasă revistă Nature, au anunțat că au dezvoltat un nou cip revoluționar.

Experții au reușit să transfere o cantitate de date de 1,8 Pbiți, un record mondial, care înseamnă dublul traficului de internet mondial, într-o secundă.Cercetătorii au atins viteze amețitoare de transmisie a datelor și sunt primii din lume care transmit mai mult de 1,8 petabiți pe secundă, folosind un singur laser și un doar un cip optic, potrivit DTU.În cadrul experimentului, cercetătorii au reușit să transmită 1,8 Pbit/s, ceea ce corespunde de două ori traficului total de Internet global. Sursa de lumină este un cip optic personalizat, care poate folosi lumina de la un singur laser infraroșu pentru a crea un spectru curcubeu de mai multe culori, adică mai multe frecvențe.Demonstrația experimentală a arătat că un singur cip ar putea transporta cu ușurință 1,8 Pbit/s, care, cu echipamente comerciale moderne de ultimă generație ar necesita mai mult de 1.000 de lasere.Victor Torres Company, profesor la Universitatea de Tehnologie Chalmers, este șeful grupului de cercetare care a dezvoltat și fabricat cipul."Ceea ce este special la acest cip este că produce o curbă de frecvență, cu caracteristici ideale pentru comunicațiile cu fibră optică – are putere optică mare și acoperă o lățime de bandă largă în regiunea spectrală, care este interesantă pentru comunicațiile optice avansate", spune Victor Torres."Suntem acum capabili să facem inginerie inversă a procesului și să realizăm microcipuri cu reproductibilitate ridicată pentru aplicații țintă în telecomunicații", a spus Torres.„Calculele noastre arată că, cu un singur cip realizat de Universitatea de Tehnologie Chalmers și un singur laser, vom putea transmite până la 100 Pbit/s. Motivul pentru aceasta este că soluția noastră este scalabilă - atât în ceea ce privește crearea multor frecvențe, cât și în ceea ce privește împărțirea curbelor de frecvență în mai multe copii spațiale și apoi amplificarea