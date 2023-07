Cum pot investitorii în crypto să își protejeze investițiile. Riscurile reale ale pieței și cele mai mari capcane VIDEO

Daniel Mihai, Youtuber, podcaster și fondatorul BitMarket.ro a luat parte la un interviu cu jurnaliștii Ziare.com despre evoluția pieței crypto din România și mai ales despre ce pot face cei care sunt interesați să înceapă să investească în crypto ca să își protejeze investițiile, să se apere de fraude și să se ferească de pierderi semnificative.

”Piața crypto din România este o piață cu o dinamică bună care a avut o creștere în ultimii ani, mai ales începând cu anul 2017. Vârful de creștere a fost în 2021 când eram în bull market (n.r. stadiu în evoluția pieței de schimb când valoarea acțiunilor crește global cu minim 20%). Dar e o piață cu o dinamică bună, cu oameni interesați, care investesc și își dedică timp pentru studiu”, a explicat Daniel Mihai.Cum arată piața de crypto în România și cele mai mari mituri despre investițiiÎntr-o piață în care 40% dintre români investesc în criptomonede, specialistul explică faptul că prima problemă care apare atunci când oamenii intră în jocul investițiilor este lipsa educației financiare, atât în ceea ce privește fluctuațiile pieței de criptomonede, cât și lipsa cunoștințelor economice de bază.”Din păcate, cam 90% din investitorii din crypto români o fac impulsiv, sub imperiul emoțiilor, când piața este într-o evoluție fulminantă, din dorința de a face bani repede, de a înregistra câștiguri materiale într-un timp foarte scurt cu un efort foarte mic. Iar marea problemă este că acești oameni ajung să fie dezamăgiți foarte rapid, mai ales cei care vânează zona de memecoin – monede cu foarte puțin conținut sau valoare.La asta se adaugă faptul că oamenii au probleme de înțelegere a fenomenului economic în sine, a ciclurilor de piață. Sunt foarte mulți oameni care intră în avânt pe piață pentru că atunci intră toată lumea, după care rămân cu buza umflată. Sunt oameni care nu înțeleg diferența dintre un stablecoin, o monedă care are paritate în dolari, dar care totuși nu este un dolar.Totodată, sunt probleme vizavi de înțelegerea blockchain-urilor. E greu să explici unor oameni că, de exemplu, un stablecoin ca Tether poate fi trimis pe mai multe rețele, iar alții nu înțeleg partea de KYC (n.r. Know Your Customer, verificarea, de către o companie, a identității clienților săi pentru a preveni spălarea banilor, furtul de identitate, frauda financiară și finanțarea terorismului).”O altă problemă serioasă în piață se referă la faptul că investitorii tind să aleagă platforme cu o reputație îndoielnică și nu înțeleg că banii nu sunt recuperabili. ”Am observat la urmăritorii mei și la oamenii cu care am interacționat că întâi fac prostii și apoi verifică. Oamenii ajung de obicei la mine după ce au greșit, și vorbesc de oameni care au pierdut sute de mii de lei.”Obstacolele pe care le acuză expertul se referă la înțelegerea corectă ciclurilor de piață, la lipsa noțiunilor de bază în ceea ce privește economia pură, dar și la faptul că prea mulți oameni care sunt interesați să investească în criptomonede au probleme cu utilizarea tehnologiei în sine: ”unii oamenii nu știu să folosească aplicații precum internet banking.De exemplu, pe o platformă mare de schimb există trei tipuri de conturi: fondurile utilizatorilor pot fi direcționate către conturi futures, către conturi spot sau staking. Spotul este contul unde poți să cumperi și să deții o monedă. Pe Futures, poți să pariezi că ea o să crească sau o să scadă. Poți să folosești bani de la platformă, ca un împrumut pe care îl folosești și care se poate devaloriza foarte rapid, iar partea de staking este similară cu depunerea fondurilor la bancă într-un depozit și încasarea unui randament lunar sau anual. Oamenii le confundă, nu-și mai găsesc banii.”Riscurile la care se expun oamenii când intră nepregătiți în piața de investiții cryptoRiscurile reale se referă la lipsa unei reglementări stricte, în primul rând.Potrivit lui James Wester, șeful departamentului de criptomonede la Mercator Advisory Group, citat de PaymentsJournal, solicitarea unei clarități legislative nu se referă neapărat la stabilirea ce este ilegal și ce nu. "Aveam o mulțime de regulamente în vigoare care acoperă plăți, valori mobiliare, contracte de opțiuni, derivate și orice alt tip de produs financiar sau serviciu", a spus Wester. "Este vorba despre stabilirea cărui organism este responsabil de monitorizarea actorilor rău intenționați", a adăugat el. "Este vorba despre modul în care deținerea activelor digitale ar trebui tratată din perspectiva legală și reglementară. Până acum, procesul de determinare a acestor aspecte a fost lent. Dacă dintr-un punct de vedere reglementar, se va obține ceva bun din perspectiva falimentului FTX, sper că va fi acela că poziționarea între instituții și abordarea de tipul «așteptăm și vedem ce se întâmplă» nu mai sunt considerate acceptabile."Un al doilea risc important este falimentul. Oamenii pot pierde sume substanțiale de bani, iar unul din cele mai mari riscuri din acest punct de vedere este fenomenul ”rug pull”, referindu-se la acele companii care atrag oameni către investiții în crypto și apoi dispar cu banii. Sunt foarte multe proiecte în industria crypto în fondatorii sunt anonimi, iar în cazul unei fraude, victimele nu pot face o acuzație clară. Iar aici intervin lacunele juridice, după cum explică Daniel Mihai. Deseori, când o persoană suferă daune din cauza unui ”rug pull” în contextul unei investiții crypto, avocații nu prea știu cum să ajute. ”De asta le recomand investitorilor să meargă către platforme mari, respectabile”, a adăugat Daniel Mihai, menționând că deși platformele mari pot suferi pierderi – a se vedea cazul FTX – acestea au totuși pârghii legale de recuperare a investițiilor.Pierderea datelor de logare, de acces în conturile portofelelor electronice pe care investitorii le folosesc sunt un risc vechi și binecunoscut în administrarea unui portofoliu de investiții.Desigur, beneficiile sunt legate de faptul că unele investiții pot înregistra într-adevăr profituri spectaculoase - de la evoluția timpurie a investițiilor în monede precum Bitcoin sau Ethereum, până la trenduri mai noi precum Memecoinul Pepe – când o investiție inițială de o mie de euro ar fi produs un profit uriaș. ”Dar la fel de bine, cine ar fi investiții în memecoin după ce fusese atins vârful de creștere ar fi înregistrat o pierdere masivă. Volatilitatea în piață este foarte mare.”Cum își pot proteja oamenii investițiileDaniel Mihai a expus o serie de principii simple după care oamenii se pot ghida pentru a-și face o părere mai clară despre ce presupune intrarea în această piață și identificarea felului în care studierea acestui fenomen se poate, realist vorbind, plia pe stilul lor de viață:Studiul atent și dedicat al platformelor prin care se fac analizele de piață. TradingVew e un exemplu al unei astfel de platforme. În momentul în care încep să folosească o astfel de platformă, trebuie să dedice timpul necesar să înțeleagă indicatorii tehnici, indicatori de volatilitate, de momentul, de trend și de volum. ”Oamenii trebuie să înțeleagă să identifice un trend, direcția în care o va lua piața, diferența între volume, ce este o valoare medie a prețului și așa mai departe.”Recurența analizei. Analiza pieței trebuie să fie făcută cu o recurență cât mai mare tocmai pe fondul volatilității pieței. ”Încerc să fac și un apel la responsabilitate financiară. Le spun oamenilor să-și definească țintele în procesul de investiții. Un om care muncește 10 ore pe zi nu poate să petreacă la fel de mult timp urmărind piața de crypto.Investițiile crypto nu sunt o cale de a face bani repede. Cei care doresc să intre pe această piață trebuie neapărat să părăsească perspectiva legată de câștiguri substanțiale rapide și fără un efort susținut. Daniel Mihai își îndeamnă urmăritorii să facă cât mai mult trading fictiv, până sunt pregătiți, să nu își riște propriii bani de la început, să nu se lăcomească.Marjele de profit pot fi mici. Expertul insistă că investitorii trebuie să se raporteze corect la marjele de profit la care pot spera. ”Dacă intră într-o marje de indicatori de trei minute nu poate nimeni spera la 30% profit. Trebuie să fie mulțumiți oamenii cu un profit în marjele sutimii de procent.”Cele mai bune și mai sustenabile rezultate într-un astfel de spațiu vin din pasiune: pentru tehnologie, pentru studiu al pieței. ”Atunci vine și o împlinire când apar profiturile. Doar că trebuie mereu să avem în minte faptul că e o piață foarte riscantă, o piață unde foarte ușor poți pierde tot. Și problema este că poți să pierzi din multe motive: industria crypto este industria cu cele mai multe furturi. Anul trecut s-au pierdut miliarde de dolari, asta pe lângă prăbușiri precum Celsius sau FTX.Oamenii trebuie să își facă temele, dacă nu înțeleg în ce bagă bani, să nu bage bani. Să gândească decizia de a face o investiție măcar câteva ore. Să-și justifice, să raționeze de ce fac o anumită investiție, să identifice dacă este prielnic momentul și proiectul în care este făcută investiția", a încheiat expertul în investiții.