Liviu Taloi - 5 pași pentru migrarea datelor de Google Analytics din GA3 la GA4

Liviu Taloi, Data Managing Director la DWF și specialist cu o experiență de peste 15 ani în Data Insights & Analytics vă prezintă parcursul de migrare a datelor de la GA3 la GA4, ca să realizați rapid și eficient trecerea la noua configurație de Analytics pe care o impune Google în viitorul apropiat.

Pasul 1 - Crearea proprietății de tip Google Analytics 4

Pasul 2 - Adăugarea KPI-urilor

Pasul 3 - Implementarea evenimentelor de tip e-commerce și a schemei de E-commerce din GA4

Pasul 4 - Implementarea evenimentelor personalizate și integrarea celorlalte softuri în Analytics

Pasul 5 - Auditul implementării GA4 la nivel calitativ și cantitativ

Trebuie precizat că trecerea la versiunea nouă de Google Analytics reprezintă mai mult decât o simplă migrare, așa cum a fost translatarea automată a GA2 în versiunea GA3, în perioada 2012-2015.În prezent saltul de la GA3 (Universal Analytics) la GA4 implică o schimbare majoră a abordării interacțiunii între utilizatori și site, însoțită de o modificare a modalităților de măsurare a acestei interacțiuni.De aceea, migrarea de la GA3 la GA4 trebuie realizată din timp, ca nouă implementare de tracking, pornind de la zero pentru reconfigurarea tuturor elementelor ce definesc prezența online a unui business (website, aplicații ș.a.). Iată care sunt pașii de urmat pentru redefinirea structurii de Analytics, conform cerințelor GA4.Se impune crearea unei proprietăți de tip Google Analytics 4 (GA4) și plasarea codului de tracking in site. Astfel vor putea fi monitorizate în Analytics afișările de pagină, sesiunile și evenimentele primare, ce constituie indicatori de bază în noul GA.Recomandarea DWF este instalarea Google Tag Manager (GTM) pe site-ul de business (website de prezentare, magazin online ș.a.) În acest fel migrarea către GA4 se va face foarte simplu, dacă instalarea Google Analytics 3 a fost făcută prin GTM și nu direct prin site.GTM utilizează un Data Layer pentru a trimite informațiile către proprietatea de GA3 sau GA4, de aceea se reduce semnificativ timpul de migrare, iar instalarea noului cod de tracking este mai rapidă.În a doua etapă sunt adăugate evenimentele importante pentru business-ul respectiv. Acestea vor măsura ceea ce denumim generic KPIs (key performance indicators). Un eveniment de anvergură ce poate fi considerat în categoria KPI este trimiterea unui formular pentru o cerere de ofertă sau o tranzacție ecommerce.Recomandarea DWF este aprofundarea informațiilor din documentația Google Analytics 4 despre modul de implementare a unui eveniment. Urmând indicațiile prezentate online, vor fi adăugate toate evenimente importante pentru business-ul respectiv: trimiterea unui formular de contact, a unei cerere de ofertă, submiterea unei înscrieri într-o listă de emailuri, downloads de documente pdf etc.Vechea arhitectură din UA cu evenimente de tip Event Category, Event Action și Event Label nu mai există, dar în GA4 pot fi plasați parametri. Dintre aceștia, unul din cei mai importanți este considerat numele evenimentului: Cere_Oferta, Abonare_Newsletter, Download_GHID, Logare_in_Cont.Recomandarea DWF este utilizarea schemei de Enhanced Ecommerce pe care multe site-uri o au deja implementată prin GTM (Google Tag Manager) pe site-ul de comerț electronic.Alegerea acestei soluții asigură o migrare rapidă și facilă, prin duplicarea trackingului de ecommerce pentru GA4. Orice implementare greșită a trackingului de ecommerce din GA3 (erori in schema de Enhanced Ecommerce, lipsa comenzilor din GA3, dublurile de comenzi care pot apărea în GA3) se vor copia și în GA4.Pentru a evita această situație se recomandă corectarea imediată a erorilor din actuala implementare de GA3. Aceste ajustări și retușuri trebuie efectuate cât mai curând, ca să nu fie făcute superficial pe ultima sută de metri, chiar înainte de termenul limită din iulie 2023.Pentru site-urile fără tracking în Google Analytics sau pentru magazinele online ce urmează să fie lansate în perioada următoare, recomandarea este să-și instaleze direct schema de tracking de ecommerce specifică GA4.Următoarea etapă este dedicată implementării de evenimente pentru business, dimensiuni personalizate (tipul de client din platforma proprie), sau integrări cu alte softuri în Analytics.Recomandarea DWF este extinderea indicatorilor de măsurare și abordarea mai multor dimensiuni ale business-ului, a unor noi atribute ale clienților, de exemplu: tipul de utilizator (silver, gold, platinum), frecvența de cumpărare, faptul că un client se află la prima comandă sau la a doua etc.Aceste dimensiuni personalizate ajută la înțelegerea comportamentului clienților în mediul digital. Pe baza unui screening superior al profilelor de useri se vor obține audiențe mai bune pentru campaniile plătite ce vor fi derulate periodic de firmă pe platformele online.Personalizarea tracking-ului este mai ușoară în GA4, iar noul tool de Analytics va utiliza inteligența artificială (AI) pentru a optimiza informațiile despre clienți și datele de trafic despre vizitatorii site-ului.Urmărirea riguroasă a primelor 4 etape de implementare a GA4 are ca rezultat rularea noului instrument de Google Analytics conform specificațiilor. Pentru a testa succesul migrării sau al instalării, se impune un al 5-lea pas, și anume un audit la nivel calitativ și cantitativ.Procesul de migrare și implementarea în sine a codului de GA4 reprezintă procese de durată, de aceea planificarea din timp a celor 5 pași este foarte importantă pentru reușita întregului proiect. Auditul se realizează pe baza comparării datelor colectate atât de GA3, cât și de GA4. Vor fi observate și evidențiate diferențele care rezultă din rularea celor 2 sisteme de tracking.Este importantă înțelegerea diferențelor și traducerea elementelor tehnice în detalii de marketing și management ce vor fi preluate în strategia firmei, pentru interpretarea corectă a datelor și utilizarea concluziilor în fundamentarea deciziilor de business.Necorelările dintre cele 2 versiuni și valorile diferite ale unor indicatori vor apărea la nivel de număr de comenzi (GA4 va reuși să reducă volumul comenzilor lipsă), număr de sesiuni colectate (la GA4 va fi mai mic, pentru că, spre deosebire de GA3, dacă utilizatorul are 2 taburi în browser cu 2 campanii diferite, contează doar prima campanie la atribuirea de comenzi și sesiunea nu se mai întrerupe la schimbarea campaniei).Trecerea de la GA3 la GA4 reprezintă un proces complex, de durată, cu impact major asupra tuturor departamentelor firmei: tehnic, marketing, vânzări, management, gestiune ș.a. Pentru a asigura succesul migrării la noul tool de GA, este necesară respectarea celor 5 pași recomandați și menținerea unui timing susținut, care să permită parcurgerea tuturor etapelor, până la perioada critică de la mijlocul anului viitor.