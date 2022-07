Meta lui Zuckerberg ”poate spăla pe creier” toată lumea, susține un expert: Pericol major pentru omenire, ca bomba atomică VIDEO

Brian Shuster, fondatorul Uthervese și un pionier al metaversului, dă un avertisment puternic omenirii, susținând că Meta lui Mark Zuckerberg ar putea fi folosit ”pentru a spăla pe creier o întreagă populație”. În plus, expertul susține că metaversul ”are potențialul de a fi cea mai periculoasă tehnologie de la inventarea bombelor nucleare”.

"Nimic nu este întâmplător. Totul este generat algoritmic de computere și am văzut ce face Facebook cu algoritmii", a spus Schuster, potrivit Daily Mail.Pionierul internetului și fondator al Uthrverse, Brian Schuster, avertizează lumea că metaversul, în mâini greșite, are capacitatea de a fi cea mai periculoasă tehnologie de la inventarea armelor nucleare, iar acele mâini aparțin probabil lui Mark Zuckerberg, CEO al firmei Meta.Într-un interviu pentru publicația citată, Schuster a spus Meta "ar putea fi folosit pentru a spăla creierul unei întregi populații și, practic, pentru a o pune sub controlul maestrului păpușar".Expertul vine cu o prognoză dramatică despre ce se va întâmpla cu noul Meta, înființat de Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook."Nu cred că Zuckerberg sau Facebook va ajunge vreodată la concluzia că pot sacrifica bani în beneficiul și pentru longevitatea oamenilor. Banii vin când oamenii sunt fericiți sau supărați, așadar alegi pe ce cale dorești să mergi.Am văzut calea pe care a ales-o Facebook și va alege aceeași cale, când vine vorba de metaverse", a spus Schuster.Zuckerberg a descris metaversul drept "succesorul internetului mobil", fiind un set de spații virtuale, în care poți să te joci, să lucrezi și să comunici cu alți oameni, care nu se află în același spațiu fizic cu tine.Ideea pe care vrea să o implementeze Meta lui Zuckerberg este aceea de a petrece mai mult timp în lumea virtuală decât în cea reală, un moment în care ne trezim, punem căștile și stăm acolo mult timp, interacționând, făcând cumpărături virtuale, având întâlniri, lucrând și mergând la școală doar în lumea virtuală."Nimic nu este întâmplător. Totul este generat algoritmic de computere și am văzut ce face Facebook cu algoritmii. Poți crede că ai întâlnit iubirea vieții tale