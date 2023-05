Reacția TikTok după ce autoritățile române i-au avertizat pe cetățenii care folosesc aplicația: „Unele date din raport nu sunt adevărate”

TikTok a reacţionat joi, 18 mai, după ce autorităţile române au recomandat prudenţă în utilizarea aplicaţiei şi a transmis că recomandarea pare să se bazeze pe informaţii inexacte.

În plus, reprezentanţii companiei precizează că nu colectează alte date decât cele pe care le adună şi alte aplicaţii. ” Datele utilizatorilor noştri sunt stocate în siguranţă”, a mai transmis TikTok, precizând că s-a interacţionat cu autorităţile relevante pentru a le oferi informaţiile necesare.TikTok s-a referit, joi, într-un comunicat de presă, la recomandarea autorităţilor române cu privire la utilizarea aplicaţiei cu prudenţă.”Suntem dezamăgiţi de această recomandare, care pare să se bazeze pe informaţii inexacte despre platforma noastră şi ce date colectăm sau nu. Experţi în securitate independenţi au ajuns în mod repetat la concluzia că nu colectăm mai multe date decât alte aplicaţii obişnuite. Atât informaţiile pe care utilizatorii aleg să ni le furnizeze, cât şi informaţiile care ajută ca aplicaţia să funcţioneze, sunt colectate pentru a ne ajuta să operăm în siguranţă şi să îmbunătăţim experienţa utilizatorului”, a transmis compania.Reprezentanţii acesteia precizează că datele sunt stocate în siguranţă."Datele utilizatorilor noştri sunt stocate în siguranţă în SUA, Singapore şi Malaezia şi deschidem noi centre de date în Europa. Ne angajăm să fim transparenţi în legătură cu practicile noastre şi să detaliem ce date colectăm, împreună cu modul în care le folosim. În plus, am interacţionat deja cu autorităţile relevante pentru a le oferi informaţiile necesare şi suntem în continuare pregătiţi să discutăm pentru a clarifica orice nelămurire", a mai transmis compania.Reprezentanţii acesteia susţin, în plus, majoritatea punctelor menţionate în raportul autorităţilor române au fost deja comunicate în mod transparent de către TikTok în Politica de Confidenţialitate, Centrul de Confidenţialitate şi Siguranţă şi Rapoartele de Transparenţă trimestriale şi nu sunt diferite de practicile din industrie.”Unele dintre informaţiile din raport care descriu datele pe care se presupune că le colectează TikTok (cum ar apăsările de taste, IMEI-ul dispozitivului, numărul de serie al cartelei SIM sau locaţia GPS) nu sunt adevărate, aşa cum am explicat în mai multe rânduri în trecut”, a mai transmis compani ...citeste mai departe despre " Reacția TikTok după ce autoritățile române i-au avertizat pe cetățenii care folosesc aplicația: „Unele date din raport nu sunt adevărate” " pe Ziare.com