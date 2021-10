Atacurile și hărțuirea pe Facebook, vizate de reguli noi. Cine sunt persoanele publice ”involuntare”

Compania condusă de Mark Zukerberg va schimba normele legate de atacarea persoanelor publice pe platformele sale şi va considera că activiştii şi jurnaliştii sunt persoane publice ”involuntare”, transmite Reuters.

Compania de media socială, care permite comentarii mai critice la adresa persoanelor publice comparativ cu cele la adresa persoanelor private, îşi schimbă abordarea în privinţa hărţuirii jurnaliştilor şi a "apărătorilor drepturilor omului", despre care afirmă că sunt în atenţia publică din cauza activităţii lor şi nu a faptului că sunt persoane publice.Facebook este urmărită atent de parlamentari şi autorităţi de reglementare la nivel mondial în privinţa practicilor de moderare a conţinutului şi a faptelor dăunătoare legate de platformele sale. Documentele puse la dispoziţie de o informatoare, fostă angajată a Facebook, au stat la baza unei audieri a acesteia în Senatul SUA, săptămâna trecută.Modul în care Facebook, care are circa 2,8 miliarde de utilizatori activi lunari, tratează persoanele publice şi conţinutul publicat de acestea a fost supus unor dezbateri intense. În ultimele săptămâni, sistemul de verificare încrucişată, care, potrivit Wall Street Journal, are ca efect exceptarea unor utilizatori cunoscuţi de la regulile Facebook, a fost în centrul atenţiei.Facebook face diferenţa între persoanele publice şi persoanele private în protecţiile aplicate discuţiilor online: de exemplu, utilizatorii pot cere moartea unei celebrităţi în discuţiile de pe platformă, atâta timp cât nu dau tag sau nu îi menţionează direct numele. Utilizatorii nu pot cere moartea unei persoane private sau a unui jurnalist, potrivit politicilor Facebook.Compania a refuzat să ofere o listă cu alte persoane publice involuntare, dar a arătat că acestea sunt evaluate de la caz la caz.Facebook a afirmat în acest an că va elimina conţinutul care celebrează, apreciază sau îşi bat joc de moartea lui George Floyd, acesta fiind considerat persoană publică involuntară.Directorul pentru siguranţă al companiei, Antigone Davis, a spus că Facebook extinde şi tipurile de atacuri care nu vor fi permise împotriva persoanelor publice de pe platformele sale, în cadrul unui efort de a reduce atacurile disproporţionate împotriva femeilor, persoanelor de culoare şi comunităţii LGBTQ.Facebook nu va mai permite conţinutul sexualizat grav şi nedorit, cum