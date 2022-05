Riscurile cibernetice: Ce sunt si ce masuri poti lua pentru securitate?

In epoca digitala, securitatea cibernetica este o preocupare constanta atat pentru utilizatorii individuali, cat si pentru companii. In ultimii ani, infractorii cibernetici s-au inmultit si au dezvoltat noi metode de a ataca dispozitivele utilizatorilor. Unele atacuri tintesc furtul de date sau de bani, iar altele sunt de tip ransomware. Practic, ti se cere sa platesti o suma pentru a-ti recupera datele sau pentru ca dispozitivul sa fie din nou functional. Riscurile cibernetice sunt o realitate pe care nu trebuie sa o ignori. Orice dispozitiv conectat la internet poate fi afectat. Din fericire, exista anumite masuri care te ajuta sa le limitezi sau chiar sa le elimini.

Ce sunt riscurile cibernetice

Masuri de securitate cibernetica

Participa la cursuri de securitate cibernetica

Implementeaza o solutie de business continuity

Instaleaza un filtru pentru web si email si un program de detectare

Incheie o asigurare de riscuri cibernetice

Riscurile cibernetice tin de exploatarea deliberata a sistemului sau retelei tale IT. Atacurile cibernetice iti pot compromite computerul sau iti pot fura sau bloca datele. Orice organizatie trebuie sa limiteze riscul de aparitie a unor astfel de situatii. Amenintari cibernetice comune sunt:● furt de identitate, extorsiune, santaj;● atacuri de tip malware, phishing, spamming sau cu virusuri;● furt de hardware;● blocarea accesului la anumite servicii;● furt de parole;● infiltrare in sistem;● compromiterea paginilor web;● furt de proprietate intelectuala:● abuz de mesaje private.Omul este cea mai slaba veriga in lantul securitatii cibernetice. El acceseaza fisiere atasate mesajelor sau linkuri, deschizand astfel usa pentru amenintari de tip phishing, malware sau de alt tip. Cel mai bun mod de a preveni atacurile rezultate din eroare umana este sa investesti in cursuri de securitate cibernetica pentru tine si oamenii cu care lucrezi. Aceste cursuri includ atat informatii despre diferitele tipuri de atacuri si modul in care se desfasoara, cat si simulari ale riscurilor cibernetice.Business continuity este un concept care presupune asigurarea continuitatii activitatii cand sistemul sufera din cauza atacurilor cibernetice sau lipsei de energie. Practic, afacerea ta are o solutie de backup in caz ca un atac ii blocheaza sistemul IT. Poti relua activitatea pe alt sistem, iar cand situatia revine la normal solutia de business continuity asigura sincronizarea sistemelor.Oamenii nu pot observa si opri toate tentativele de atac, insa inteligenta artificiala este capabila. Un program de filtrare scaneaza anexele si linkurile din email-uri si site-uri si le opreste inainte de a afecta utilizatorul. De exemplu, daca filtrul identifica un link cu potential de afectare a securitatii, il blocheaza inainte ca o persoana sa poata da click pe el. Filtrele se pot folosi si pentru blocarea anumitor site-uri si a social media.Foloseste-le impreuna cu o solutie de detectare si inlaturare a amenintarilor. Cunoscute popular si ca antivirusuri, aceste programe blocheaza atat virusuri, cat si alte tipuri de atacuri. Antivirusurile scaneaza computerul, carantineaza fisierele infectate si blocheaza scurgerile de date. De asemenea, trimit informatii despre noile amenintari catre servicii de evaluare specializate, pentru ca protectia sa fie mereu la zi.Un atac asupra sistemului tau sau al firmei tale poate avea consecinte dezastruoase din punct de vedere financiar. Blocarea activitatii si a contactului cu clientii si colaboratorii poate afecta finantele proprii sau ale companiei pentru care lucrezi. O polita de asigurare impotriva riscurilor cibernetice te ajuta sa acoperi pierderile aparute intr-o astfel de situatie. Acoperirea include:● pierderi din intreruperea activitatii;● cheltuieli reputationale;● cheltuieli de aparare legala;● prejudicii provocate unor terti;● amenzi si penalitati impuse de autoritati;● prejudicii provocate de furtul de identitate.Riscurile cibernetice prezinta interes pentru orice persoana sau organizatie. Pune in practica masuri pentru limitarea atacurilor informatice si a consecintelor lor. Vei evita astfel ca activitatea, banii si datele tale sa aiba de suferit.