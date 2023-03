Un smartphone chinezesc care poate fi încărcat complet în 9 minute și 30 de secunde a fost lansat în Barcelona

Producătorul chinez de smartphone-uri Realme vrea să iasă în evidenţă într-un spaţiu aglomerat de dispozitive de nivel mediu, aşa că, marţi, a lansat un smartphone despre care susţine că poate fi încărcat complet în 9 minute şi 30 de secunde, relatează CNBC.

Compania a dezvăluit smartphone-ul său GT3 la Mobile World Congress din Barcelona, cel mai mare târg de telefoane mobile din lume.Aceasta încearcă să-şi dezvolte afacerile în afara Chinei şi se alătură unui val de furnizori chinezi care doresc să vizeze pieţele din străinătate.Preţul GT3 porneşte de la 649 de dolari, plasându-l într-un segment extrem de competitiv, în care Realme va concura cu rivalii chinezi precum Xiaomi şi Oppo, care oferă dispozitive low-cost cu specificaţii înalte.”Realme urmăreşte segmentul de marjă scăzută al pieţei, oferind produse la preţuri extrem de competitive, destinate celor care caută valoare. Cu toate acestea, aceasta este o parte extrem de dificilă a pieţei în care să joci. Marjele scăzute cu o singură cifră se pot evapora dacă dolarul se mişcă rapid, preţurile componentelor cresc sau costurile de transport se ridică – toţi factorii contrari la care Realme a trebuit să facă faţă”, a declarat Ben Wood, şeful de cercetare la CCS Insight, pentru CNBC.În încercarea de a se extinde în străinătate, compania şi-a lansat telefoanele emblematice GT2 şi GT2 Pro în Europa, anul trecut. Dar momentul a fost dificil, piaţa globală de smartphone-uri în 2022 a suferit cel mai rău an din 2013 în ceea ce priveşte livrările.Ky Li, CEO-ul Realme, a declarat anul trecut că firma urmăreşte să vândă 85 de milioane de telefoane la nivel global în 2022. Compania nu a publicat date actualizate.Strategy Analytics, o firmă de cercetare de piaţă, estimează că Realme a livrat 52 de milioane de smartphone-uri, o scădere de 20% de la an la an.Numărul de livrări indică numărul de dispozitive pe care Realme le trimite comercianţilor cu amănuntul pentru a le vinde şi nu este egal cu vânzările, dar este un indiciu al cererii pentru telefoanele companiei.Livrările Realme în Europa, regiunea cheie pe care o ţinteşte pentru extinderea internaţională, au scăzut cu 44% de la an la an, în al patrulea trimestru din 2022, potrivit Counterpoint Research.Cota sa de piaţă în Europa a scăzut la 4%, de la 6% în aceeaşi perioadă a anului precedent.„C ...citeste mai departe despre " Un smartphone chinezesc care poate fi încărcat complet în 9 minute și 30 de secunde a fost lansat în Barcelona " pe Ziare.com