Twitter a suspendat conturile mai multor jurnaliști care scriu despre industria tehnologiei. De ce i-ar fi vizat Elon Musk

Twitter a suspendat joi, 15 decembrie, fără explicaţii, conturile mai multor jurnalişti care scriu despre industria tehnologiei, conform CNN.

Conturile aparţinând lui Donie O’Sullivan de la CNN, Ryan Mac de la New York Times şi Drew Harwell de la Washington Post şi ale altor câtorva jurnalişti de tehnologie au fost suspendate brusc.„Elon spune că este un campion al libertăţii de exprimare şi blochează jurnaliştii pentru că îşi exercită libertatea de exprimare. Cred că asta pune sub semnul întrebării angajamentul său”, a declarat Harwell pentru CNN.Contul jurnalistului independent progresist Aaron Rupar a fost de asemenea interzis. Rupar a declarat pentru CNN că nu a primit nicio comunicare de la Twitter despre interdicţie. „Nimic”, a spus el într-un apel telefonic.CNN i-a contactat pe Musk şi Twitter pentru comentarii.Suspendările vin după ce Twitter a închis tot joi un cont aparţinând lui Mastodon.Contul Mastodon a postat pe Twitter la începutul zilei că oamenii ar putea urmări @ElonJet, contul care urmăreşte avionul privat al lui Musk pe platforma sa, după ce miliardarul a interzis @ElonJet de pe Twitter miercuri.Acest tweet este probabil ceea ce a încălcat regulile Twitter. În încercarea sa de a scăpa de @ElonJet, Musk a introdus noi politici care interzic conturile care urmăresc live locaţiile în care se află oamenii.De asemenea, Musk a blocat orice cont de la conectarea la astfel de informaţii, aşa cum a făcut Mastodon prin conectarea la contul de pe platforma sa.Câţiva dintre jurnaliştii ale căror conturi au fost suspendate joi au scris despre interzicerea contului Mastodon şi au subliniat ironia faptului că Musk şi-a propus să promoveze libertatea de exprimare pe platformă.„Libertatea de exprimare este atunci când al doilea cel mai bogat om din lume ameninţă cu acţiuni legale împotriva unui student de 20 de ani pentru că a distribuit date publice care nu îi convin”, a scris Harwell pe Twitter înainte ca contul său să fie eliminat, referindu-se la Jack Sweeney, student universitar care are @ElonJet.O’Sullivan de la CNN, de asemenea, a scris, după ce i-a intervievat pe Sweeney şi pe bunica lui despre această problemă.„Cred că acest lucru este foarte important pentru potenţialul impact înfricoşător pe care îl poate avea pentru jurnaliştii independenţi, pentru jurnaliştii independenţi din întreaga lume, ...citeste mai departe despre " Twitter a suspendat conturile mai multor jurnaliști care scriu despre industria tehnologiei. De ce i-ar fi vizat Elon Musk " pe Ziare.com