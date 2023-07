Cea mai nouă actualizare pentru ChatGPT îi conferă acestuia o memorie mai bună, putând să memoreze anumite informaţii despre utilizator, pe care să le ia în considerare atunci când răspunde la întrebări.

OpenAI l-a dotat pe ChatGPT cu ceea ce numeşte „instrucţiuni personalizate” - o funcție prin care utilizatorul poate da chatbot-ului o serie de informaţii pe care acesta să şi le amintească mereu.Până acum, ChatGPT era instruit să pornească fiecare sesiune de chat de la zero, uitând pur şi simplu ce s-a discutat sau cu cine a discutat anterior.Cu noile instrucţiuni personalizate, dacă utilizatorul alege să le folosească, chatbot-ul va avea întotdeauna un context pe care-l va putea folosi atunci când răspunde la întrebări.Spre exemplu, un utilizator poate trece aici faptul că este elev în clasa a zecea. Astfel, atunci când pune întrebări din domeniul fizicii, ChatGPT va încerca să formuleze răspunsurile pe înţelesul unui elev de clasa a zecea.Ideea este de a face chatbot-ul să fie cât mai dinamic şi creativ, spun oficialii companiei. Pe de altă parte, utilizatorul ar putea fi scutit să scrie aceleaşi instrucţiuni de fiecare dată când adresează o întrebare, în condiţiile în care chatbot-ul are deja anumite informaţii despre utilizator.Noua facilitate a fost introdusă în cadrul abonamentului ChatGPT Plus şi este opţională. Aceasta este disponibilă la nivel global, mai puţin în Europa şi Marea Britanie....citeste mai departe despre " Update major pentru ChatGPT. AI-ul va ține minte informații despre utilizatori " pe Ziare.com