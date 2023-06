Urmează să alegi un pachet de web hosting? Iată cele mai importante criterii!

Un pachet de web hosting reprezintă un element fundamental pentru orice tip de website. Alegerea acestuia necesită însă o analiză detaliată, deoarece soluțiile existente la momentul actual nu sunt întotdeauna atât de calitative precum par la prima vedere. Pentru a găsi planul potrivit, ține cont de sfaturile de mai jos!

Optează pentru un hosting care include cPanel

Asigură-te că dispui de servicii de protecție avansate

Alege un pachet de găzduire web cu certificat SSL

Verifică posibilitatea de back-up automat

Ia în calcul viteza de încărcare

Află care este garanția de uptime

Alege un plan de găzduire web accesibil la preț

Cum te asiguri că alegi un hosting de calitate?

cPanel este cel mai popular panou de control în cadrul serviciilor de găzduire web. Acesta include o gamă variată de instrumente concepute special pentru cei care vor să administreze domeniii, fără să aibă cunoștințe tehnice. Spre exemplu, vei putea crea conturi FTP nelimitate, precum și să ștergi sau să adaugi fișiere. De asemenea, ai o zonă specială pentru adresele de email personalizate. Acestea te vor ajuta să creezi un brand mai puternic în mediul online și vor reprezenta o alternativă mult mai profesională în comparație cu soluțiile oferite de Yahoo și Gmail.Furnizorii de web hosting cunosc faptul că internetul este plin de amenințări cibernetice, însă nu toți oferă soluții împotriva acestor probleme. Totuși, ar fi recomandat să găsești un plan care să includă un antivirus precum Imunify 360. Acesta prezintă o suită de aplicații de siguranță, menite să protejeze serverul împotriva diverselor atacuri. Fișierele pe care le instalezi din surse neoficiale vor fi scanate, iar un software malware va fi detectat instant dacă acesta există. Totodată sunt monitorizate și procesele de pe server, iar comportamentul suspect va fi blocat.Imunify360 procesează în mod constant informații noi despre atacurile de pe servere din întreaga lume, oferind adaptabilitate la vremurile prezente și o rată scăzută pentru asemenea evenimente. Tehnologia complexă din spatele acestei soluții are la bază inteligență artificială, precum și reguli de securitate stabile. O altă măsură de protecție utilă este cea anti-DDoS, care va bloca volumele mari de trafic fals. Acest serviciu va preveni prăbușirea serverului, precum și consecințele unui asemenea scenariu.Certificatele SSL reprezintă protocoale criptografice menite să protejeze datele personale ale vizitatorilor. Acest serviciu reprezintă o necesitate pe orice tip de website, deoarece motoarele de căutare își doresc ca oamenii să aibă legătură cu un brand de încredere. Nu este însă neapărat nevoie să instalezi certificatul în mod manual, fiindcă poți alege un hosting care să-l includă în mod gratuit.Astfel, potențialii clienți nu vor mai avea atât de multe rețineri atunci când vine vorba de introducerea cardului de credit sau al unei adrese de livrare. Având un certificat instalat pe website, nimeni nu va putea citi datele oficiale și se vor evita tentativele de hacking.Un back-up reprezintă un element critic pentru orice fel de website, deoarece există multe cauze care pot duce la compromiterea informațiilor din pagini. Uneori acest lucru se poate întâmpla inclusiv din motive legate de modificări la nivel de cod. Ultimul lucru pe care ți-l dorești este însă să te trezești că website-ul tău nu mai are deloc conținut, după ce au trecut ani de zile în care ai lucrat la acesta.Procesul de back-up te ajută să previi o asemenea situație, dar crearea de arhive în mod manual va fi o sarcină suplimentară în agenda ta. De aceea, cel mai bine ar fi ca totul să rămână automatizat. JetBackup este o soluție ce se integrează în cPanel și ajută proprietarii de website-uri să efectueze restaurări parțiale și totale are conținutului. Folosind un serviciu de web hosting cu aceeași funcție vei reuși să economisești timp și vei știi faptul că munca ta va nu va fi în zadar.După ce îți deschizi site-ul web, acesta va conține diverse fișiere ce pot ocupa o parte importantă din memoria disponibilă. În plus, traficul va crește destul de rapid dacă ești dispus să investești în promovarea plătită. Astfel, ar fi recomandat să alegi un hosting cu tehnologie SSD, care să asigure timpi de răspuns buni pentru asemenea situații. Pachetele CloudLinux sunt bazate pe virtualizare, oferind un nivel mai mare de control și acces stabil la resurse. Dacă optezi pentru aceeași soluție, vei putea selecta versiunea PHP dorită și vei avea parte de un nivel mai înalt de performanțe.Termenul "uptime" face referire la timpul în care site-ul tău rămâne disponibil online pentru vizitatori. Acesta este adesea exprimat în procente și poți primi o garanție apropiată de 100%. Pe de altă parte, ar fi bine să efectuezi un research și să te asiguri că ai ales un furnizor de hosting în care poți avea încredere. Un alt lucru pe care-l poți face este să verifici calitatea serverului, folosind un serviciu de analiză special. Dacă ai o garanție reală de cel puțin 99,99% uptime, atunci website-ul tău va rămâne activ pe tot parcursul anului.Fiindcă industria de hosting este una competitivă, mulți furnizori sunt dispuși să ofere inițial planuri de găzduire web cu multe funcții incluse la prețuri reduse. Aceasta este însă doar o strategie de marketing, deoarece costurile cresc după primul an. Din același motiv, ar fi bine să cercetezi cu atenție oferta și să citești termenii și condițiile. Poate fi dificil să efectuezi o migrare, însă nu te împiedică nimeni să alegi un furnizor care să ofere același preț de la început și până la final. Observă câte beneficii primești și vezi ce opțiuni de upgrade ai, fiindcă pe viitor vei avea nevoie de mai multă memorie RAM și spațiu de disc.Pe lângă factorii enumerați mai sus, un alt serviciu important este cel de suport tehnic. Indiferent cât de multe cunoștințe ai legate de website-uri, pe parcurs este posibil să te confrunți cu probleme pe care n-o să le poți rezolva singur. O echipă care să se ocupe de partea de customer support 24/7 te ajută însă să treci rapid peste orice eroare și îți va salva mult timp pe termen lung. Deși nu toți furnizorii oferă acest serviciu, cei care o fac pun mai mult accent pe experiența clienților.