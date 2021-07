Ce trebuie sa faci cand cineva iti fura identitatea

Desi in Romania, aceste cazuri nu sunt atat de raspandite precum in alte tari, ele exista si la noi, iar, de obicei, hotii aleg sa ia credite in numele tau. Din acest motiv, sunt cativa pasi pe care trebuie sa-i faci daca suspectezi ca ti-a fost furata identitatea.

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa procedezi in cazul unui furt de identitate.In general, o victima a unui furt de identitate afla peste luni de zile ca a cazut prada unei infractiuni. Ar trebui sa iti dai seama de acest lucru, daca incepi sa primesti telefoane de la recuperatori pentru sume si contracte de care nu stii sau daca iti vin in cutia postala avertizari ca nu ai platit anumite sume de care, de asemenea, nu stiai nimic.Astfel, anunta banca, Biroul de Credit si autoritatile ca suspectezi ca esti victima unei fraude si cere cat mai multe detalii legate de creditele pe care "le-ai luat".In momentul acesta tu esti cel mai bun detectiv, mai ales daca nu ti-ai pierdut recent vreun act de identitate.Daca ai imprumuturi sau alte produse bancare accesate, ingheata-le pe toate (mai ales in cazul cardurilor de credit), pentru a incerca sa repari raul facut.Verifica daca nu cumva ai parteneriate incheiate si cu firme sau alte entitati economice, mai ales ca daca ti-a fost furata identitatea, CNP-ul si alte date personale ti-au fost folosite la maximum.