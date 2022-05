10 lucruri de știut despre jocurile de noroc

Oamenii apreciază jocurile de noroc, indiferent de cultura din care provin. Jocuri de noroc au existat mereu, într-o formă sau alta, chiar și în perioadele în care, teoretic, erau interzise. De la plăcuțele pentru loterie din China Antică, la vasele romane care înfățișează oameni pariind pe lupte între animale, dovezile despre jocurile de noroc in istoria noastra sunt numeroase. Acestea arată că dorința de a ne încerca norocul nu va dispărea vreodată. După atâtea secole, nu este de mirare că jocurile de noroc au intrat în cultura noastra. În jurul lor s-au dezvoltat mituri și superstiții, dar și lucruri interesante care merită cunoscute. Iată câteva:

1. Casa are mereu avantaj

2. Regele Henric al VIII-lea a fost un împătimit al jocurilor de noroc

3. Îți poți interzice singur accesul la cazinouri în unele țări

4. Jucătorii ilegali înghițeau zarurile când erau prinși

5. Locuitorii din Monaco nu au voie să joace la cazino

6. În Anglia a existat un cazinou mobil

7. Inițial, premiile de la sloturi nu erau în bani

8. Ruleta se mai numește și „Jocul Diavolului”

9. Keno este un joc milenar

10. Las Vegas nu este capitala jocurilor de noroc

Când practici jocuri online la casino , speri de fiecare dată să obții marele pot. Și sigur că se poate întâmpla asta, dar, pe termen lung, casa iese întotdeauna în avantaj, datorită procentajului șanselor de câștig. Chiar dacă pe termen scurt balanța pare să fie în favoarea ta, în timp vei descoperi că, per total, aceasta se înclină în favoarea casei.Henric al VIII-lea, regele Angliei, nu a fost doar un om crud, ci și un pasionat de zaruri, jocuri de cărți și pariuri. A pierdut echivalentul a milioane de lire din prezent în doar doi ani și clopotele catedralei Sfântul Paul la o singură mână de zaruri.Pentru a lupta contra dependenței de gambling, unele țări permit clienților să-și blocheze singuri accesul la platformele de jocuri de noroc online, pe perioade determinate sau nelimitate. Odată luată această decizie, se consideră că încălcarea restricției este infracțiune.La începutul secolului trecut, gamblingul era interzis în SUA. Totuși, jucătorii de zaruri organizau partide ilegale și, când apăreau polițiștii, înghițeau micile cuburi. Astfel, puteau scăpa nepedepsiți, pentru că doar zarurile erau dovada jocului ilegal.Celebrul cazinou din Monte Carlo este deschis tot timpul, dar nu și pentru locuitorii micului principat. Decizia are rolul de a nu afecta balanța comercială a țării. În schimbul respectării acestei interdicții, cetățenii nu plătesc taxe pe venit.În Birmingham, a existat în 2016 un cazino pe roți. Acesta era și cel mai mic din lume. Clienții aveau la dispoziție un bar, o masă de joc și internet. Cazinoul mobil a avut rolul de a promova unul dintre marile localuri de același profil ale orasului.Inventate în SUA în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, sloturile au devenit repede populare. Însă câștigurile nu constau în bani ci, în funcție de joc și local, în fructe, țigări sau dulciuri.Ruleta este unul dintre jocurile preferate în cazinouri. Legenda spune că François Blanc, afaceristul care a transformat Monaco într-o atracție a gamblingului, a făcut un pact cu diavolul pentru a obține secretele ruletei și a se îmbogăți. De aceea, ruleta poartă și numele de „Jocul diavolului”.Keno este un tip de loterie care se practică în cazinouri fizice și online. Primul joc de keno a avut loc acum 2000 de ani în China și a avut rolul să strângă bani pentru plata soldaților.Las Vegas este faimos pentru cazinourile sale, dar adevărata capitală a gamblingului este Macao. Orașul din China are încasări mai mari decât Las Vegas, cazinouri care bat orice record de suprafață și un număr uriaș de vizitatori.Jocurile de noroc sunt interesante, dar nu uita să le practici responsabil. Limitează timpul și bugetul de joc astfel încât să nu-ți afecteze viața. Dacă simți că pierzi controlul, cere ajutor apropiaților și unor specialiști care te pot ajuta să scapi de dependență.