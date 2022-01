15 concerte de neratat în 2022

Anul 2021 a readus in Romania artisti renumiti la nivel mondial, chiar daca unele concerte au fost anulate sau reprogramate pentru 2022. Va prezentam o parte a celor care au programate concerte pentru noul an.

Liste in continua actualizare

Muzica pentru toate gusturile

Rock-ul este la putere

Adrenalina si energie

Evenimente anuale

Turnee in lume

Pandemia de coronavirus continua sa afecteze activitatile din toate domeniile, atentia tuturor fiind indreptata spre notificarile oficiale. Chiar si asa, anul 2022 arata interesant. Afla care sunt artistii si trupele care vor sustine concerte de neratat in 2022, in Romania.Daca vreti sa prindeti un loc la concertul artistului sau formatiei preferate este bine sa consultati listele si sa achizitionati un bilet din timp. Planificarea deplasarii la concert trebuie realizata cu ceva timp inainte pentru a fi siguri ca nu uitati nimic important. Pentru orice aveti nevoie nu uitati ca puteti realiza plata in rate fara dobanda cu CardAvantaj Listele se actualizeaza pe masura ce restrictiile sunt impuse sau relaxate, asadar este important sa le verificati in apropierea evenimentelor.Sting este printre primii artisti care vor ajunge anul viitor in Romania. Concertul sau - "My Songs" este programat pe 15 martie la BTarena in Cluj.Indragitul artist, de origine columbiana, Maluma, vine la Romexpo pe 8 aprilie.Pink Martini revin in Romania si concerteaza pe 9 aprilie 2022 la Sala Palatului din Bucuresti.David Garrett, violonistul celebru in toata lume, vine pe 17 mai la Sala Palatului, iar pe 20 mai va fi prezent pe scena de a BTarena in Cluj-Napoca.Bucurestiul gazduieste pe 29 mai 2022, la Romexpo, concertul trupei americane de rock Dream Theater.Rockerii de la Foreigner vor concerta in aceeasi zi la Arenele Romane.Trupa Evanescence vine la Bucuresti pe 7 iunie pentru concertul de la Arenele Romane, iar Passenger (Mike Rosenberg) va urca pe aceeasi scena pe 1 iulie.Rockerul italian Zucchero va va incanta cu piesele sale pe 17 iulie la Sala Palatului.Pe 26 mai, la Romexpo, este randul celor de la Iron Maiden sa faca show.Trupa britanica Pet Shop Boys va sustine un concert pe 4 iulie, la Arenele Romane, in timp ce trupa Placebo va fi pe scena la Romexpo pe 13 iulie.Lista continua cu rockerii de la Judas Priest, care pe 18 iulie vor putea fi ascultati in concert, la Arenele Romane.Legendara trupa Kiss ajunge pentru prima data la Romexpo pe 16 iulie, impreuna cu Whitesnake,incheindu-si astfel prezenta muzicala.DJ-ul olandez Armin van Buuren si-a anuntat concertul din Romania. Veti putea sa va bucurati de muzica lui pe 24 septembrie.Alte nume mari vor ajunge in Romania pe scenele festivalurilor organizate anual: Electric Castle (13 - 17 iulie 2022), domeniul Banffy din Bontida; Neversea (7 - 10 iulie), Constanta; Untold (4 - 7 august) Cluj Arena; Summer Well (12 - 14 august), domeniul Stirbey, Buftea.Concerte importante vor fi organizate in 2022 in principalele orase ale lumii, trupe si artisti renumiti avand turnee programate deja. Metallica va fi in turneu anul viitor, iar pe 25 februarie trupa va sustine un concert cu Greta Van Fleet in Las Vegas.Justin Bieber are concert pe 25 martie in Toronto, Canada.Maroon 5 vor fi pe 30 martie in Mexic, iar Katy Perry are programate mai multe concerte pe tot parcursul lunii martie in Las Vegas.1 iulie, Hyde Park, Londra, este locul in care Adele va sustine unul dintre cele mai asteptate concerte de anul viitor.Daca va veti duce in Spania, la Madrid, pe 6 iulie puteti merge la concertul celor de la Imagine Dragons, dar numai daca va procurati bilete din timp.Indragitul artist Ed Sheeran va canta pe 23 iulie in Bruxelles, Belgia.Cantaretul canadian The Weeknd va fi prezent pe scena din Hamburg, Germania, pe 20 septembrie.Acestea sunt cele mai importante evenimente muzicale care vor avea loc in anul 2022. Puteti sa va faceti planuri din timp si sa va achizitionati bilet la spectacolul artistului sau trupei preferate pentru a fi sigura ca prindeti un loc cat mai aproape de idolul vostru.