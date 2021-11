20 de ani de Sentimente.ro! Sărbătorim Ziua Internațională a Oamenilor Singuri

Sentimente.ro sarbatoreste 20 de ani si se alatura sarbatoririi Zilei Internationale a Oamenilor Singuri. Ziua Internationala a Oamenilor Singuri (sau Singles' Day) este sarbatorita anual pe 11 noiembrie, ca replica pentru Valentine's Day. Ziua nu este aleasa intamplator, 11.11 reprezentand persoanele care nu au parteneri.

De 20 de ani Sentimente.ro sarbatoreste oamenii singuri

Cadou de Ziua Internationala a Oamenilor Singuri pentru utilizatorii Sentimente.ro

Single's Day a aparut pentru prima data in China, prin anii '90. A prins rapid in randul oamenilor, de cativa ani fiind sarbatorita la nivel global. In aceasta zi oamenii singuri se vad cu prietenii, iau cina impreuna, dar fiecare isi plateste consumatia pentru a-si demonstra independenta.In vremurile acestea in care oamenii nu mai au timp sa iasa si petrec tot mai mult timp in fata calculatorului plus situatia actuala de pandemie, posibilitatea de a-si gasi un partener este tot mai mica. Tocmai de aceea, site-urile de matrimoniale reprezinta o solutie de extindere a cercului de prieteni. Utilizatorii au astfel posibilitatea sa comunice si sa cunoasca alte persoane cu aceleasi interese si pasiuni. In acest mediu, persoanele care-si cauta sufletul pereche pot intalni exact tipul de partener pe care-l considera potrivit. Chiar pe cel alaturi de care pot intemeia familia dorita.De-a lungul anilora fost alaturi de oamenii singuri ajutandu-i sa-si gaseasca sufletul pereche. Sentimente.ro a sarbatorit in fiecare an traditionalele Valentine's Day si Dragobetele. Dar adevarata sarbatoare, pentru care site-ul se afla in continuare, an de an, alaturi de utilizatori, sunt oamenii singuri.Mii de oameni isi doresc sa sarbatoreasca Valentine's Day, sarbatoare care marcheaza si inceputul primaverii.Desi este toamna, nu trebuie sa ne lasam coplesiti de monotonia de afara. Profita de zilele friguroase, pe care le petreci mai mult in casa, pentru a cauta o persoana alaturi de care sa ai pasiuni in comun. Cine stie, poate chiar alaturi de care sa petreci sarbatorile de iarna care bat la usa."Sentimente.ro este o autoritate in domeniul dating-ului din Romania. Este firesc sa sarbatorim Ziua Internationala a Oamenilor Singuri si sa ne alaturam acestui demers. Desi, an de an am sarbatorit Valentine's Day, in realitate, scopul pentru care ne aflam aici este acela de a sarbatori oamenii singuri si de a-i ajuta sa-si gaseasca un partener", declara Flori Dragomir, vicepresedintele, cel mai mare site de dating din Romania.Statisticile arata ca o relatie din trei incepe acum online si peste 330 de milioane de persoane din intreaga lume au un cont pe un site de dating. In Romania, piata de dating se dezvolta constant, iar de 20 de ani Sentimente.ro este numele cel mai sonor. Este si cel care inregistreaza cele mai mari valori de trafic. Peste 1,5 milioane de persoane din Romania, dar si din strainatate, au in prezent cont pe Sentimente.ro. Dintre acestia, peste 25.000 de oameni se logheaza zilnic pe site.De-a lungul celor 20 de ani, Sentimente.ro a ajutat la formarea a mii de cupluri si a adunat de la acestea sute de, unele dintre ele concretizandu-se in casatorii.Pentru a-si sarbatori utilizatorii si pentru a le arata cat sunt de importanti pentru comunitate, Sentimente.ro le face cadou o zi intreaga de discutii libere. Astfel, pe 11.11 Sentimente.ro le ofera utilizatorilor posibilitatea de a comunica fara restrictii. Utilizatorii nu au nevoie, in aceasta zi, de abonament platit pentru a putea comunica cu orice persoana, pentru a naviga in site si pentru a consulta profilurile utilizatorilor.