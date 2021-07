4 tinute fresh pentru plimbarile in parc

Iti face placere sa te plimbi prin parc? Aceasta activitate recreativa se poate realiza in orice sezon, in special in anotimpurile calde, atunci cand toata lumea se bucura de vremea frumoasa. Daca esti pasionata de plimbari prin parc, probabil te intrebi ce tinute sa alegi, astfel incat sa te simti confortabil si sa arati bine.

Tricou, trening si pantofi sport

Jeansi, bluza si espadrile

Rochie vaporoasa si balerini

Fusta plisata, maiou si kitten heels

O fusta plisata in culorile preferate

Un maiou elegant, accesorizat cu un colier statement

O pereche de pantofi cu toc mic, precum celebrii kitten heels. Desi nu se recomanda sa porti pantofi incomozi cu toc atunci cand te plimbi prin parc, modelele cu un toc intre 5 si 7 centimetri nu te vor deranja, mai ales daca esti obisnuita cu astfel de incaltari.

Din fericire, nu este greu sa alegi outfituri fresh pentru plimbarile prin parc! Nu ai nevoie decat de articole vestimentare lejere dar cool, adecvate pentru un astfel de context. Descopera care sunt cele mai interesante tinute pentru o plimbare prin parc alaturi de prieteni, din randurile de mai jos!Iti place sa te imbraci sport si vrei sa te simti confortabil indiferent de anotimp? Pentru scurte plimbari prin parc, poti compune o tinuta comoda cu ajutorul treningului. Alege din dressing treningul preferat, adauga un tricou din bumbac si incalta o pereche de pantofi sport care sa fie confectionati din materiale usoare. Vrei sa adaugi o pata de culoare tinutei tale sport? Poarta un trening in nuante neutre sau inchise de negru si bleumarin si poarta o pereche de adidasi colorati sau cu imprimeu, care te scot in evidenta.Gasesti si treninguri plus size pentru femei , pentru a te bucura de articole vestimentare care se potrivesc oricarui tip de silueta. Din fericire, nu exista articol mai comod decat treningul de dama, asa ca te poti bucura de o tinuta excelenta pentru plimbari in parc.Nu ai un trening in garderoba dar vrei sa ramai in zona casual-sport? Inlocuieste pantalonii de trening cu jeansii clasici, in care te simti perfect. Fie ca vorbim despre jeansi boyfriend sau modele stranse pe corp, acest articol se potriveste cu orice, de la maiou si bluze cu maneca lunga, pana la tricouri si bluze elegante.In ceea ce priveste piesele vestimentare din partea superioara a corpului, le poti schimba in functie de anotimp. Daca vremea este racoroasa, peste tricou poti sa porti un hanorac, o jacheta din piele sau o geaca de blugi, care sa-ti asigure confortul termic. Totodata, pantofii sport pot fi inlocuiti de o pereche comoda de espadrile colorate sau de sandale usoare, din piele.Pentru un look mai feminin de primavara sau de vara, lasa deoparte pantalonii si poarta rochii in parc. Atunci cand temperaturile sunt ridicate, te poti imbraca cu o rochie vaporoasa, maxi, accesorizata usor. La aceasta tinuta se potriveste de minune o pereche de balerini comozi, care sa nu te incomodeze.Daca vremea se strica brusc, asigura-te ca ai la tine si un cardigan sau o jacheta, pe care le poti tine pe umeri in timp ce te plimbi.Iti doresti sa ramai la o terasa dupa plimbarea in parc? In acest caz, poti opta pentru o tinuta mai eleganta si feminina, care sa te scoata in evidenta. Iata care sunt articolele esentiale pentru un look minunat:Astfel, vei obtine o tinuta care imbina perfect comoditatea cu eleganta.Acestea sunt tinute simple care pot fi abordate pentru o plimbare prin parc, cu ajutorul unor piese pe care merita sa le incluzi in garderoba. Care este preferata ta?