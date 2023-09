5 sfaturi de care trebuie să ții cont pentru a avea o zi reușită

Vara a trecut, asa ca, cel mai probabil, ai revenit din concediu inapoi la munca si la programul obisnuit. Revenirea poate fi destul de dificila, mai ales daca mintea ta se afla inca la plaja, la munte sau intr-un oras nou. Pentru ca unele zile pot fi obositoare, plictisitoare si pot parea incredibil de grele si de lungi, iti oferim astazi cateva sfaturi prin intermediul carora poti avea o zi reusita la munca si nu numai.

1. Aranjeaza-te

2. Hidrateaza-te si alimenteaza-te corespunzator

3. Incarca-te cu energie pozitiva

4. Renunta la asteptari si bucura-te de spontaneitate

5. Stimuleaza-ti mintea si petrece cat mai putin timp pe retelele de socializare

Pentru ca, de cele mai multe ori, zilele la munca sau cele obisnuite pot parea obositoare, dificile si neplacute, incearca sa faci lucruri care sa te binedispuna. Creeaza-ti obiceiuri sanatoase precum hidratarea si o alimentatie bogata in nutrienti si vitamine, relaxeaza-ti mintea, evita retelele de socializare, adopta o atitudine optimista si nu uita sa te aranjezi si sa te simti bine in propria ta piele, chiar si atunci cand iti petreci ziua acasa, intre patru pereti.

Chiar daca lucrezi de acasa este important sa nu ramai toata ziua cu hainele cu care dormi. Poarta niste haine curate, comode (acelasi lucru se poate aplica si daca te duci la birou), fa-ti rutina de dimineata, aranjeaza-ti parul si da-te cu cativa stropi de parfum.poate fi o alegere potrivita datorita compozitiei floral-fructate, care iti poate purta imaginatia catre tinuturi insorite, chiar daca te afli intr-un loc care nu este neaparat atat de inspirational pe cat ai dori.In momentul in care te aranjezi si acorzi importanta igienei tale corporale si felului in care arati, automat si starea ta psihica se va imbunatati considerabil.O regula importanta atunci cand vine vorba de felul in care te simti este legata de alimentatie si de hidratare. Asigura-te ca bei suficienta apa si incearca sa mananci sanatos. Daca te afli la birou, evita sa iti comanzi pentru pranz fast food. Pregateste-ti de acasa mancare sanatoasa si nutritiva, neprocesata, care sa contina cat mai multe legume. Pentru desert poti consuma fructe proaspete in locul dulciurilor. De asemenea, daca mananci la un restaurant din apropierea companiei unde lucrezi, cu siguranta poti alege variante sanatoase, nutritive, care sa-ti ofere energia necesara pentru tot restul zilei.Chiar daca, atunci cand te trezesti, semnele din jur (prognoza meteo sau alte mici evenimente neplacute) pot sa iti prevesteasca o zi dificila, nu le lasa sa-ti strice buna dispozitie. Incearca sa gandesti pozitiv, sa ai o atitudine buna fata de ziua pe care tocmai urmeaza sa o petreci la munca sau acasa.Felul in care gandesti este extrem de important. Uneori, lucrurile nu ies asa cum te-ai fi asteptat sau asa cum le-ai planificat. De aceea, este important sa nu iti setezi asteptari foarte stricte si sa-ti ingadui putina spontaneitate, astfel incat sa nu ai surprize neplacute atunci cand lucrurile nu ies intocmai cum ai fi dorit.Chiar daca te afli acasa sau la munca, evita sa folosesti retelele de socializare si petrece-ti pauzele in alte moduri. De exemplu, poti citi cateva randuri dintr-o carte care iti place, astfel incat sa-ti stimulezi mintea, poti discuta cu colegii, poti glumi cu acestia. In cazul in care locul in care te afli iti permite, poti iesi cateva minute afara, la aer, pentru a respira aer curat. Poti, de asemenea, sa faci exercitii de respiratie sau poti asculta muzica (in cazul in care te afli la birou, la casti) care sa te relaxeze si sa iti ofere o stare de bine.