6 cele mai populare branduri de incaltaminte pe care sa le incluzi in garderoba

Pentru ca nicio tinuta nu poate fi completa fara accesoriile potrivite, incaltamintea are un rol extrem de important in modul in care arati. Fie ca vorbim despre cea pentru femei sau pentru barbati, ai nevoie de modele de calitate, care sa reziste in timp.

Din fericire, exista numeroase branduri de incaltaminte pe care le poti include in garderoba ta, pentru a construi tinute impecabile. Afla are sunt acestea, din randurile de mai jos!Primul brand de la care poti alege incaltaminte de calitate este Tommy Hilfiger. Acest brand american produce imbracaminte, incaltaminte si accesorii potrivite pentru persoane de toate varstele.Incaltamintea de la Tommy Hilfiger este foarte versatila datorita influentelor din pop si sport, asa ca poate fi purtata cu jeansi, rochii, fuste, pantaloni si costume. Daca preferi un stil vestimentar minimalist, poti opta pentru incaltari simple de la Tommy Hilfiger. Gasesti modele de pantofi sport pe alb, care se remarca prin prezenta logo-ului in trei culori - albastru, rosu si alb, incadrate intr-un patrat.Nike nu mai are nevoie de nicio prezentare! Este unul dintre cele mai bune branduri de imbracaminte si incaltaminte sport, cu preturi accesibile.Poti folosi pantofi sport de la Nike pentru sala sau modele casual, pe care sa le asortezi cu tinutele preferate. Poti alege pantofi sport Nike atunci cand porti jeansii preferati si un tricou sau cu rochii vaporoase, pentru a introduce tinuta in zona relaxata. Ai la dispozitie sute de modele de pantofi de la Nike, pe care sa-i alegi in functie de culoarea preferata si de tinutele la care ii asortezi.Un alt brand la fel de popular de incaltaminte este Converse. Celebra companie americana a luat fiinta in 1908. Merita sa incluzi in garderoba cel putin o pereche de tenisi clasici de la Converse care sunt ideali pentru tinutele casual si foarte usor de asortat.De la brandul Converse, poti alege tenisi sau adidasi simpli, pe care sa-i asortezi la tinutele preferate cu pantaloni sau fuste.Vrei sa cumperi o pereche de incaltaminte cool si moderna? Poti alege incaltari de la Guess, un brand de lux care ii surprinde pe toti pasionatii de moda. Guess este un brand extrem de popular si ofera preturi avantajoase pentru incaltaminte, fie ca vorbim despre pantofi sport sau modele elegante, cu toc.Daca vrei sa iesi in evidenta incaltamintea de la Guess cu imprimeuri sau decoratii va atrage atentia in zona picioarelor.Brandul italian Fila este recunoscut in special pentru incaltamintea sport cu talpa groasa, precum modelele Disruptor. Desi sunt modele care ies rapid in evidenta, pantofii sport de la Fila se asorteaza cu orice outfit.Iti place sa porti tinute nonconformiste? Incalta-te cu o pereche de sneakersi de la Fila, in nuante intense, pe care sa-i porti cu o salopeta din denim sau o rochie mini care sa-ti puna in evidenta picioarele.Din gama brandurilor cunoscute pentru incaltamintea de calitate face parte si Ralph Lauren, companie cu istorie veche. Aceasta companie are un logo care se observa rapid, cu un jucator de polo imprimat pe toti pantofii. Poti achizitiona incaltari de calitate pentru femei si barbati Ralph Lauren, fie ca vorbim despre incaltaminte cu toc, adidasi sau espadrile.Orice ai alege dintre brandurile prezentate, combina armonios pantofii sport pe care sa ii porti ani la randul cu tinutele preferate. Descopera branduri de incaltaminte disponibile in outletul din Militari , pe care sa le introduci in garderoba ta, pentru tinute impecabile indiferent de stil.