6 mituri despre cazinourile online și care este realitatea

Granița între mit și realitate nu este chiar atât de subțire la jocurile de noroc. Cine cunoaște principiile elementare ale funcționării acestor jocuri își poate da seama cu ușurință ce e adevărat și ce este fals în informațiile care circulă despre această industrie.

Mitul nr. 1: Jocurile de cazino sunt măsluite

Mitul nr. 2: Cazinourile online sunt mai periculoase din perspectiva adicției

Mitul nr. 3: Poți să numeri cărțile la Blackjack

Mitul nr. 4: Cazinourile nu plătesc câștiguri mari

Mitul nr. 5: Pe internet joacă mai mulți minori

Mitul nr. 6: Un câștig mare este urmat de runde necâștigătoare

Și sunt multe astfel de informații, în contextul în care printre jucători există mulți care au o teorie a conspirației pentru orice. În cele ce urmează, vom aborda șase dintre ele, auzite foarte frecvent.Există site-uri pe care găsești recenzii ale cazinourilor online. Acolo unde sunt permise comentariile, fiecare articol este urmat de un „pomelnic” de mesaje din partea unei categorii consistente de jucători nemulțumiți, de genul: „Am băgat 1.000 de lei și nu am scos nimic. E o păcăleală! Nu îți deschide cont. Jocurile sunt măsluite!”. Desigur, nimeni nu poate opri „gura lumii”, dar asta nu înseamnă că ce scriu revoltații este adevărat (presupunând că nu sunt mesaje scrise de concurență).Realitatea e că jocurile oferite de cazinourile online licențiate nu sunt trucate. Softurile sunt controlate periodic, cu mare atenție, de specialiști din partea autorităților. S-ar fi aflat imediat dacă un operator ar fi recurs la astfel de practici. Riscurile pentru cazinouri sunt infinit mai mari decât beneficiile aduse de un procent scăzut din Payout-ul oficial.Dependența față de jocurile de noroc este un pericol real, nu poate nimeni să conteste acest lucru, dar problema este supradimensionată. Raportat la numărul total de jucători, cei care dezvoltă o adicție sunt foarte puțini, iar sita cerne și mai mult, grație campaniilor de joc responsabil derulate chiar de operatorii de jocuri de cazino.În ceea ce privește cazinourile online, se spune că ele „te îndeamnă” să joci mai mult, fiind deschise 24 din 24 și având o ofertă de jocuri mult mai bogată decât cele terestre. Teoria nu stă în picioare. Cine este predispus la vicii o poate lua pe calea greșită atât online, cât și offline. Dimpotrivă, aproape toate platformele online au cronometre care apar pe ecran după fiecare oră petrecută pe ele, astfel încât să nu pierzi noțiunea timpului. De asemenea, site-urile au funcții prin care îți poți limita bugetul sau prin care te poți autoexclude temporar, în caz că simți că nu te poți controla.Se tot vorbește despre strategia numărării cărților la Blackjack. S-au făcut și filme pe tema ei, cel mai cunoscut fiind „21”, cu Kevin Spacey. Dacă te gândești că este ușor să câștigi bani în acest fel, îți recomandăm să studiezi mai mult problema. Este nerecomandat să încerci să numeri cărțile din minim două perspective: deși nu este interzisă prin regulamentele operatorilor, această strategie nu este agreată de cazinouri, jucătorii care o utilizează fiind excluși.În al doilea rând, trebuie să fii un matematician foarte priceput ca să pui în practică teoria. Chiar și geniilor le este foarte greu, întrucât dealerii au început să folosească mai multe perechi de cărți. La jocurile de masă electronice nici nu se pune problema, pentru că au un Payout prestabilit și calculatorul îți împarte cărți astfel încât să pierzi, dacă s-a atins limita de câștig. Până la urmă, de ce să îți bați capul? Profită de un bonus casino și pur și simplu distrează-te.Această problemă nu poate exista decât în cazul cazinourilor care nu funcționează legal. În mod normal, nu ai voie să joci acolo, deci nu te poți adresa autorităților în cazul în care ți se face o astfel de nedreptate. Nu numai că nu intervine nimeni pentru ca tu să iei banii, dar primești și o amendă care poate ajunge până la 10.000 de lei.Noi ne referim doar la operatorii aflați pe lista albă a Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc, care nu își permit să nu plătească, dacă ai bani în cont și formulezi o cerere de retragere. Dacă se întâmplă ca un cazinou online să invoce motive pe care le consideri nefondate, depui o plângere la ONJN și vei primi toată suma.Acest mit este categoric fals, având în vedere procedura de verificare a identității (KYC). Toți jucătorii care își deschid cont la un cazinou online trebuie să trimită copie după un act de identitate pentru a dovedi că datele completate în formularul de înscriere sunt reale. Mulți operatori solicită și copie după o factură recentă de utilități, pe care să se vadă clar numele jucătorului și adresa de reședință. Cine nu trimite documentele solicitate în termen de 30 de zile se alege cu contul suspendat.Un minor nu are cum să se înregistreze un cont cu datele sale pe o platformă de jocuri de noroc. Eventual, poate să intre pe un cont deschis de un adult, dar deja vorbim despre altceva.Este o prejudecată preluată din offline, unde se spune să nu te așezi la un aparat care tocmai a dat un câștig mare. Sunt unii jucători care închid un slot după o plată însemnată, fiind convinși că va urma o serie lungă de învârtiri necâștigătoare. Această practică este amuzantă, dovedind că respectivii nu știu că păcănelele online au la bază un mecanism Random Number Generator (RNG), prin care fiecare rundă are un rezultat aleatoriu, fără nicio legătură cu rezultatele rundelor anterioare.Au existat cazuri în care s-au declanșat două jackpoturi la interval de câteva învârtiri. Este adevărat, trebuie să ai noroc cu carul pentru o asemenea secvență, dar acesta este farmecul jocurilor de cazino: nimic nu e imposibil.