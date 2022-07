8 accesorii pentru bicicletă pe care orice biciclist trebuie să le aibă, indiferent de vârstă

Tocmai ti-ai luat o bicicleta, sau ai achizitionat una pentru copil? Ori esti deja un impatimit al bicicletelor si iti doresti sa circuli in siguranta pe strazile din Romania? Indiferent in ce situatie te afli este important ca pe langa bicicleta sa ai si un echipament corespunzator.

1. Casca de protectie

2. Manusi de ciclism

3. Suport pentru sticla de apa si sticla de apa

4. Trusa cu unelte pentru bicicleta

5. Pompa pentru bicicleta

6. Lant si lacat

7. Lumini si reflectoare

8. Suport pentru telefon

Pentru cei care sunt la inceput de drum in ceea ce priveste mersul pe bicicleta, alegerea echipamentului necesar pentru ciclism poate parea complicata si scumpa. Insa, pentru cei care sunt amatori, nu trebuie ca accesoriile sa fie nenumarate sau exagerat de scumpe. Poti gasi si. Totul este sa stii ce ai nevoie.Iata, asadar, o lista de accesorii "must-have", pentru bicicleta, pe care oricine trebuie sa le aiba, indiferent de varsta.Chiar daca mersul pe bicicleta fara casca este legal, este responsabilitatea ta sa iti protejezi capatana in cazul unui accident. Pana si cei mai experimentati ciclisti au accidente din cand in cand, iar in cele mai multe cazuri, capul este cel care are de suferit. Prin urmare, purtarea unei casti de protectie este esentiala.Atunci cand alegi o casca de protectie, asigura-te ca aceasta se potriveste cu marimea capului. Castile de bicicleta recreationale pot fi o optiune accesibila pentru biciclistii ocazionali. Castile pentru biciclete de munte ofera o ventilatie excelenta si o acoperire a capului din spate pentru a va mentine in siguranta in cazul unei caderi pe spatele. Iar castile pentru biciclete de sosea sunt usoare, aerodinamice si bine ventilate pentru deplasari rapide.Manusile se califica drept accesorii obligatorii pentru bicicleta din mai multe motive.In primul rand, acestea te protejeaza mainile in cazul unui accident. In al doilea rand, ele previn frecarea si basicile. In plus, exista o multime de tipuri de manusi pentru toate tipurile de ciclism, dar si modele speciale pentru barbati si femei.Atunci cand alegi manusile pentru ciclism, verifica chingile dintre degetul mare si aratator. Ar trebui sa ai suficienta mobilitate pentru a-ti permite sa te prinzi confortabil de ghidon, dar nu atat de libera incat materialul sa se stranga.Hidratarea este esentiala, mai ales vara. Prin urmare, daca bicicleta nu a venit echipata cu un suport pentru sticla de apa, va trebui sa achizitionezi unul. Pe langa suport vei avea nevoie si de o sticla refolosibila, pe care sa o umpli cu apa ori de cate ori pleci la drum.Fie ca este vorba de o strada din oras sau de o poteca prafuita, drumul este un loc imprevizibil pentru un biciclist. Chiar si cel mai pretentios proprietar de bicicleta poate fi prins cu garda jos de un surub slabit din cauza vibratiilor. Acesta este motivul pentru care o unealta multifunctionala sau o trusa cu unelte pentru bicicleta trebuie sa faca parte din lista accesoriilor de bicicleta pe care oricine trebuie sa le aiba.Ai o bicicleta? Ai nevoie de o pompa! Nu trebuie sa o cari dupa tine, ci sa o tii acasa. Foloseste pompa saptamanal pentru a mentine presiunea anvelopelor. O presiune buna a anvelopelor previne inteparea rotii pe drum, din cauza pietricelelor, cioburilor sau a altor deseuri.Un lant si un lacat, de calitate, sunt de nelipsit pentru un biciclist. Aceste accesorii sunt deosebit de utile in momentul in care vrei sa parchezi bicicleta sau sa opresti pentru a lua ceva dintr-un magazin. Este important ca bicicleta sa fie asigurata intotdeauna pentru a evita neplacerile.Ce tip de lacat alegi depinde de cat de preocupat esti de furtul bicicletei. Incuietorile cu cablu sunt convenabile, dar sunt recomandate doar in zonele cu infractionalitate scazuta. Pentru restul zonelor, sunt indicate lacate cu lant sau incuietori in U.Daca circuli cu bicicleta pe timp de noapte, vei avea nevoie de lumini si reflectoare. La o simpla cautare vei descoperi ca exista nenumarate moduri de a-ti ilumina bicicleta.Indiferent de optiunile pe care le alegi - de la reflectoare pentru raze de anvelope la benzi pentru pedale sispate cu LED - asigura-te ca respecti legile locale privind iluminarea bicicletei pe timp de noapte. Acesta trebuie sa constituie un minim. Nu te teme sa adaugi lumini mai puternice sau mai multe decat prevede legea. Acelasi lucru este valabil si in cazul sistemelor reflectorizante.Daca nu iti place sa tii telefonul in buzunar, sau obisnuiesti sa folosesti des harta pentru a ajunge la destinatie, este important sa ai unastfel incat sa ai ambele maini libere si sa poti circula fara incidente.Nu uita! Si cand vine vorba despreeste valabila aceeasi lista.