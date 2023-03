8 lucruri fascinante pe care e posibil să nu le știi despre picioarele tale

Picioarele noastre sunt o parte a corpului care ar merita mult mai mult din atenția noastră. Asta pentru că ne înlesnesc atât de multe activități. Și nu știm dacă te-ai gândit vreodată la asta, dar picioarele sunt foarte complexe și pot avea de suferit, dacă nu le îngrijim corespunzător.

Așadar, în rândurile de mai jos am pregătit pentru tine cele mai fascinante 8 lucruri pe care e posibil să nu le știi despre picioarele tale, ca un fel de odă adusă membrelor care ne poartă, zi de zi, peste tot.Lipsa arcadei piciorului, altfel cunoscută și sub denumirea populară de scobitură a tălpii, este o condiție medicală destul de neplăcută, mai ales pentru adulți. Dar știai că ne naștem cu toții cu ea? Abia după vârsta de 2-3 ani, picioarele noastre încep să formeze o arcadă în talpă. Însă până atunci, avem cu toții… platfus. Poate de aceea picioarele de bebeluș sunt atât de simpatice și grăsune!Pare de necrezut, însă un sfert dintre oasele întregului nostru organism se află la nivelul picioarelor. Mai exact, fiecare membru inferior al nostru are 26 de oase. Printre ele se află și femurul, cel mai lung și cel mai puternic os din corpul tău. Acesta joacă un rol important în modul în care stai, te miști și îți păstrezi echilibrul.Picioarele tale pot crește, pe măsură ce înaintezi în vârstă. Odată cu îmbătrânirea, picioarele încep să se aplatizeze, ceea ce va duce, inevitabil, la creșterea pe lungime și pe lățime a tălpii. De asemenea, poți constata că picioarele tale și-au schimbat forma și mărimea după ce ai avut oscilații de greutate, ai trecut printr-o intervenție chirurgicală sau printr-o sarcină. De aceea, nu e de mirare că site-urile sau grupurile de Facebook sunt pline de anunțuri de donare sau vânzare pantofi cu toc sau cizme de damă postate de femei care au devenit, nu demult, mame.Spre deosebire de unghiile de la mâini, care cresc cu 3 milimetri în fiecare lună, unghiile de la picioare au o rată de creștere mult mai mică. Mai exact, acestea se alungesc cu doar un milimetru pe lună.Dacă ai picioarele umflate, e posibil să fie nevoie să reduci din consumul de sare. Însă dacă observi linii roșii sub unghiile de la picioare, e posibil să fii diagnosticat cu endocardită, o infecție gravă a inimii. Dacă picioarele tale sunt întotdeauna reci, cel mai probabil ai o circulație slabă sau poți fi diabetic. Iar dacă degetul mare de la picior te doare mai tot timpul, există riscul să suferi de osteoartrită.Chiar și atunci când ești în stare de repaus sau dormi, picioarele tale transpiră. Asta e metoda corpului tău de a menține o temperatură sănătoasă. Așa că, dacă îți simți picioarele ușor transpirate, e normal. Însă dacă picioarele tale transpiră profund, e posibil să suferi de o afecțiune cunoscută sub numele de hiperhidroză.Acesta este și motivul pentru care te gâdili atât de tare în talpă! Dacă, însă, observi că picioarele tale nu mai sunt atât de sensibile la gâdilat cum erau odată, e posibil ca nervii de la nivelul lor să se fi deteriorat.Adică peste 400.000 de kilometri. Adică aproape distanța de la Pământ la Lună!Dacă ai găsit cel puțin un lucru interesant în rândurile de mai sus, dă un share acestui articol, să afle și prietenii tăi despre aceste detalii fascinante despre picioarele noastre!