888poker sărbătorește 20 de ani de activitate cu un nou Ambasador Cultural: dublul campion mondial IBO Chris Eubank Jr.

888poker, una din cele mai populare camere de poker online din lume, parte a 888 Holdings PLC (LSE: 888), începe cel de-al 20-lea an de activitate semnând un parteneriat cu Chris Eubank Jr., dublu campion mondial IBO la categoria super mijlocie între anii 2017 și 2019. Astfel, superstarul britanic în vârstă de 32 de ani devine noul Ambasador Cultural al 888poker.

Clasat pe locul 1 în topul World Boxing Association & BoxRec la categoria mijlocie, Chris Eubank Jr. și-a consolidat în ultimii ani poziția de top în istoria acestui sport fantastic, învingându-i în 2021 pe Marcus Morrison și Wanik Awdijan, pentru ca acum să se afle în plină pregătire pentru super-meciul din februarie, în care adversar îi va fi Liam Williams.În afara ringului, Chris Eubank Jr. este și un jucător de poker pe cât de pasionat, pe atât de talentat. În trecut, Chris a participat la jocuri de poker cu mize mari în mai toate colțurile lumii și a fost unul dintre invitații celebrului show NBC Poker After Dark.Noua colaborare marchează 20 de ani de activitate pentru, aniversare care va fi sărbătorită pe parcursul anului. Înființat în 2002, 888poker a crescut constant, devenind una dintre cele mai importante destinații pentru iubitorii pokerului online. Până în prezent, 888poker a reușit să strângă peste 15 milioane de jucători, a împărțit peste 25 de miliarde de mâini și a acordat mai mult de 6 miliarde de dolari în premii la turnee.Grație unei strategii optime cu privire la conținut și punând accent în permanență pe inovație, 888poker a contribuit în mod constant la trasarea liniilor industriei de profil. Abordarea unică include și recent lansata platformă de poker de ultimă generație, care utilizează tehnologia marca 888 pentru a asigura jucătorilor cele mai bune condiții pentru a se bucura de jocul preferat pe internet.Pentru a sărbători cea de-a 20-a aniversare, 888poker va găzdui diverse evenimente de-a lungul anului, inclusiv o serie de evenimente ce îl vor avea în centrul atenției chiar pe Chris Eubank Jr., noul Ambasador Cultural 888poker. Detalii despre aceste evenimente vor fi anunțate în timp util.„Pokerul este una din marile pasiuni ale mele, așa că sunt încântat de parteneriatul cu 888poker. Pentru mine, frumusețea pokerului provine din capacitatea de a crea comunități și este extraordinar că, grație platformei 888 user friendly, pokerul este mai mult despre distracție și mai puțin despre grinderi la toate nivelurile. Abia aștept să începem în mod oficial noua colaborare în lunile care urmează și sunt nerăbdător să întâlnesc membrii comunității 888poker la mesele de joc!” a comentat Chris Eubank Jr.Amit Berkovich, VP, Head of Poker la 888, a comentat: „Sunt bucuros să-i urez bun venit lui Chris în familia 888poker, în calitate de Ambasador Cultural.Autenticitatea, integritatea și entuziasmul pe care le aduce – fie că este în ring sau la mesele de poker – se potrivesc perfect cu valorile și brandul nostru. Este un parteneriat fantastic și un start extrem de interesant pentru cel de-al 20-lea an din istoria 888poker.La fel ca și Chris, în ultimele două decenii, 888poker a reușit să-și câștige locul între cei mai buni din lume, grație angajamentului nostru de a ne îmbunătăți în mod constant pentru a le asigura jucătorilor noștri divertisment de cea mai bună calitate. Pe măsură ce privim în viitor, avem multe lucruri planificate pentru a sprijini evoluția continuă a brandului 888poker, asigurându-ne astfel că vom continua să oferim experiențe distractive, creative și incitante jucătorilor din întreaga lume.”