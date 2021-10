9 moduri de a echilibra munca cu timpul liber

In acest articol veti descoperi modalitati de a va echilibra munca cu timpul liber pentru a evita burnout-ul si cantitati excesive de cafea.

Alegeti un program flexibil

Programa

Munca de la domiciliu este un vis

Stil de viata sanatos

Timpul liber

Ramaneti pozitiv

Majoritatea dintre noi lucram 40 de ore pe saptamana, insemnand un program normal de lucru. Cu toate acestea, se recomanda sa lucrati in jur de 30 ore pe saptamana. Daca ezitati putin sa discutati acest lucru in interviul dvs., atunci exista o multime de sfaturi de stiut pentru a va ajuta. La prima vedere suna foarte putin insa exista acele joburi creative care se rezuma la a lua decizii care pot schimba soarta intregii afaceri.Daca toate acestea nu se intampla la locul actual de munca poate este timpul sa completati o cerere de demisie si sa va schimbati locul de munca, ba chiar domeniul in care activati.Cand aveti un milion de lucruri care se intampla simultan, este coplesitor. Calendarul online la indemana va fi aplicatia dvs. salvatore! Setati-va schimburile, timpul de studiu si termenele limita impreuna cu memento-uri pentru a intelege consecintele daca nu sunt respectate.Drumul pana la locul de munca poate necesita timp si energie valoroase. Te-ai gandit sa lucrezi de acasa? Bucurati-va de astfel de privilegii, cum ar fi sa aveti biroul in propriul dormitor, sa va ascundeti de vremea ploioasa si sa nu fiti nevoit sa iesiti din pijama!Toate acestea sunt distractii si jocuri pana cand aveti un burnout extraordinar care afecteaza cele trei puncte amintite mai sus. Pentru a o simplifica, ia-o usor! Nu este rau sa spui nu unei iesiri de noapte sau sa-i spui managerului ca muncesti prea multe ore.Asigurati-va ca primiti remuneratia potrivita pentru jobul prestat. Afla grila de salarizari accesand calcul salariu net Este important sa va detensionati si sa va concentrati atentia asupra a ceva mai putin stimulant mental, deci da, asta inseamna Netflix! Eliberati-va serile, astfel incat sa va puteti relaxa mintea inainte de a dormi. Utilizati mijloacele de comunicare online pentru a fi conectat cu proiectul si colegii din echipa dar in acelas timp trasati si bariere, de exemplu, seara sa nu mai fiti deranjat de un coleg de la munca.Nimeni nu a spus vreodata ca studiile si munca nu se pot face in paralel. Pastrati o mentalitate pozitiva si veti fi surprins de modul in care acest lucru poate ajuta la productivitate. Luati in considerare sa faceti astfel de lucruri, cum ar fi meditarea sau vizionarea videoclipurilor inspirationale (aveti incredere in voi, am fost cu totii acolo).Felicitari pentru ca ati mentinut un loc de munca si ati studiat. Este ceva ce nu toata lumea poate face. Arata ca sunteti un soldat si hotarat sa faceti treaba si bine!