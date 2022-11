A început Black Friday 2022! Profită acum de cele mai bune oferte!

TeamDeals.ro Black Friday a început deja! S-a dat deja startul cumpărăturilor la prețuri mici.sărbătorește Black Friday mai devreme în acest an, pentru ca Moșul să aibă timp să aducă darurile fără întârzieri. Sărbătoarea de origine americană a ofertelor a început deja și va ține până pe 22 noiembrie, astfel încât toți utilizatorii site-ului să poată face cumpărături fără a fi presați de timp.

De Black Friday 2022, TeamDeals.ro vine cu campanii imbatabile

Lipovon pentru slăbire naturală (30 capsule) – care te ajută să ajungi la silueta dorită până la sărbători;

Robinet Electric – Cu ajutorul căruia vei avea apă caldă de la robinet în doar 5 secunde, pentru a te bucura de confort maxim;

Pilotă din puf de gâscă pentru două persoane 200 x 230 cm – care să-ți țină de cald în nopțile friguroase de iarnă.

"Începând cu 7 noiembrie și până pe 22 noiembrie TeamDeals.ro se alătură campaniei de Black Friday România. Anul acesta le oferim utilizatorilor șansa de a cumpăra produse care să-I ajute să treacă mai ușor peste această iarna, care se anunță una grea. Tocmai de aceea am și împărțit produsele în categorii precum Economisire energie, Produse pentru iarnă, Suplimente și sănătate, astfel încât utilizatorilor să le fie mai ușor să ajungă la produsele de care au atâta nevoie. Acestora li se adaugă produse pe care sunt deja obișnuiți să le vadă pe site, pentru casă, pentru copii, fashion și gadgeturi"

Când se sărbătorește Black Friday 2022 în România

Pentru că TeamDeals.ro se gândește la utilizatorii săi a pregătit în acest an oferte de nerefuzat. Sub genericul “”, campania de oferte Black Friday 2022 le aduce utilizatorilor șansa de a cumpăra cele mai dorite produse de pe site, la oferte de excepție.De, vei găsi numeroase oferte senzaționale la produse din categorii diferite, printre care amintim: Economisire energie, Produse pentru iarnă, Suplimente și sănătate, Slăbit și înfrumusețare, Pentru copii, Pentru mașină, Pentru casă, Gadgets și Fashion. În plus, în fiecare zi vei putea achiziționa un produs vedetă, dintr-o anumită categorie. Printre acestea se numără unele dintre cele mai vândute produse de pe site, precum:, a declarat Daniel Dragomir, CEO Machteam Soft.Multă lume se întreabă când este Black Friday 2022 în România. În mod normal, potrivit tradiției americane, Black Friday se organizează după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 25 noiembrie 2022.În schimb, în România, Black Friday se sărbătorește, după cum știm deja din anii anteriori, pe tot parcursul lunii. Fiecare magazin stabilește perioada în care va desfășura campanii de Black Friday 2022. Unele mențin tradiția de a sărbători în ultimul weekend din luna, altele au campanii extinse pe o săptămână întreagă, altele au campanii în fiecare weekend.