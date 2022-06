Afla tot ce trebuie sa stii despre hrana uscata pentru caini

Fie că ți-ai luat un prieten canin sau ai deja unul, dar acesta a crescut și dorești să afli cum trebuie să îl îngrijești corespunzător pentru o dezvoltare armonioasă și pentru îngrijirea sănătății acestuia, citind rândurile de mai jos vei afla toate informațiile de care ai nevoie!

Hrană uscată câini – informații generale

Ce este de fapt hrana uscată și cum este produsă?

Cât de des trebuie hrănit câinele?

Dozarea corectă a hranei uscate pentru câini

Păstrarea calității hranei pentru câini

Oferă-i amicului tău o viață lungă și fericită oferindu-i hrana uscata caini de calitate, exact atâta cât are nevoie!Hrana uscată pentru câine de calitate superioară îi asigură prietenului tău canin o viață sănătoasă și fericită. Alimentele uscate sunt disponibile într-o gamă variată: pentru câini de diferite vârste, în funcție de cât sunt de activi, după diferite tratamente sau chiar și pentru cei cu diferite probleme de sănătate (alergii alimentare sau intoleranțe).Fiind o soluție practică și confortabilă pentru posesorii de câini, hrana uscată este echilibrată și conține diferite adaosuri gustoase, dar și substanțe nutritive condensate. Acest tip de hrană este ușor de dozat și de administrat, iar un sac mare poate fi suficient pentru chiar câteva luni de utilizare! Mâncarea uscată se degradează mai încet, dar trebuie depozitată adecvat: sacul trebuie închis etanș și păstrat într-un loc răcoros. Fiind utilizată tehnologia de extrudare, ingredientele sunt măcinate fin și amestecate cu produse umede la temperatură ridicată. Extruderul sub presiune ridicată stoarce arborele de alimente și îl taie în formă de granule, apoi mâncarea este uscată și răcită. Ultima etapă este reprezentată de acoperirea granulelor cu un strat aromat, astfel încât mirosul să fie irezistibil pentru prietenul tău canin.În cazul puilor, în primele luni de viață, sistemul digestiv al acestora trebuie să se adapteze hranei solide. Din acest motiv, cățelușii trebuie hrăniți de 3-4 ori pe zi sau ai posibilitatea de a-i hrăni chiar mai des, dar în acest caz trebuie să ții cont de importanța reducerii porțiilor. Atunci când prietenul tău blănos devine adult, hrănirea acestuia de 1-2 ori pe zi este suficientă. Încearcă totuși să îl hrănești la ore similare, pentru ca acesta să aibă un program. Ține cont de faptul că îi poți oferi câinelui tău și gustări!Pe eticheta oricărui ambalaj de mâncare pentru câini, puteți citi recomandările oferite de producători. Cu toate acestea, reține că fiecare câine este diferit, iar tu îl cunoști cel mai bine și îi poți monitoriza bunăstarea. Este posibil ca o anumită hrană pur și simplu să nu fie pe placul prietenului tău blănos, iar în acest caz, nu trebuie să îl forțezi să o consume. Caută produsele care i se potrivesc cel mai bine și care îi plac! În caz de intoleranțe sau alergii la un nou aliment, consultați medicul veterinar și schimbați imediat hrana utilizată!Este indicat să păstrezi alimentele într-un loc umbrit și uscat, la temperatura camerei. Este important să ai în vedere închiderea ambalajului cât mai bine. În plus, nu uita să speli zilnic bolurile pentru hrană, dar și să arunci mâncarea neconsumată, înlocuind-o cu o porție proaspătă. Nu uita să îi oferi prietenului tău blănos acces facil la apă proaspătă, la temperatura camerei, pentru ca acesta să se hidrateze ori de câte ori are nevoie.