Amenajarea unui spatiu comercial: 7 pasi de urmat

Intentionezi sa demarezi o afacere si vrei sa-ti amenajezi spatiul comercial pentru promovarea noilor produse sau servicii? Ori poate detii un centru si iti doresti sa-i oferi un aspect nou pentru a-l inchiria antreprenorilor care au nevoie de un sediu pentru firma lor. Indiferent de optiunile tale, daca vrei sa realizezi un spatiu comercial atragator, eficient si functional, care sa sporeasca vizibilitatea unui brand, trebuie sa urmezi cativa pasi. Imbinarea esteticului cu practicul nu reprezinta o misiune tocmai usoara, asa ca trebuie sa tii cont de cateva elemente importante.

1. Evalueaza spatiul si realizeaza un plan

2. Realizeaza o curatenie temeinica

3. Instaleaza corpurile de iluminat potrivite

4. Monteaza elementele de inchidere si tamplarie

6. Ai in vedere pardoseala

7. Investeste intr-o mobila rezistenta

Inainte de a te ocupa de amenajarea propriu-zisa a spatiului, verifica starea acestuia, stabileste ce modificari sunt necesare si realizeaza cateva masuratori. Gandeste-te la conceptul dorit si stilul de decor pe care-l vei aborda, alege finisajele, materiale si gama cromatica, apoi incearca sa estimezi un buget.Ca sa-ti poti crea spatiul necesar pentru realizarea amenajarii dorite este esential sa cureti cu atentie locul. Odata ce vei beneficia de o imagine unitara asupra interiorului, poti sa incepi sa faci modificarile stabilite initial.Primul lucru pe care iese in evidenta intr-un spatiu interior este lumina. Calda sau rece, cu umbre ori foarte clara, aceasta dicteaza personalitatea locului si are rolul de a scoate in evidenta anumite zone. In general, ar trebui sa folosesti corpurile de iluminat ca produse de decor si sa alegi tipul luminii tinand cont de specificul afacerii. Spre exemplu, luminile reci sunt adecvate pentru o gama variata de spatii comerciale, de la restaurante si cafenele pana la librarii si zone de birouri. In schimb, luminile calde se adreseaza spatiilor exclusiviste, unde se vand produse de nisa, iar cele intense locurilor unde trebuie sa fie puse in valoare anumite articole. Spoturile si benzile LED, care ofera o lumina eleganta, sunt perfecte pentru a fi plasate pe rafturi.Atunci cand vorbim de amenajarea unui spatiu comercial, de multe ori se intervine si asupra tamplariei. Usile si geamurile trebuie sa fie in ton cu stilul de design ales, insa totodata se pune accent si pe elementele de siguranta si securitate. In acest sens, opteaza pentru usi rezistente la foc 60 de minute , absolut necesare intr-un spatiu comercial. Daca trebuie sa intervii asupra ferestrelor, ai grija si la sistemele de securitate cand le montezi, dar si la amplasarea lor in planul arhitectural.5. Ocupa-te de tavan si de peretiPoate fi vorba de o reimprospatare a aspectului, mici reparatii sau decorarea acestor zone pentru a schimba atmosfera din interior. De pilda, la nivelul tavanului se poate lua in considerare tavanul fals, iar in cea ce priveste peretii sunt indicate culorile de speciale, tablourile deosebite ori chiar tapetul.Odata ce ai finalizat toate lucrarile din partea superioara a spatiului te poti ocupa de pardoseala. Este necesar sa alegi finisaje rezistente la trafic si usor de intretinut. Fiind vorba de un spatiu comercial, podeaua trebuie sa fie placuta vizual si complet integrata in conceptul de business. Rasina sintetica, parchetul ori mocheta pot fi o alegere practica pentru un asemenea loc.Mobilierul reprezinta piesa-cheie a conceptului de design interior. Acesta variaza in functie de tipul business-ului, publicul tinta, marimea spatiului si chiar preferintele personale. Totusi, ai in vedere faptul ca mobila trebuie sa fie rezistenta, simplu de mutat dintr-un loc in altul si sa nu ofer senzatia unui spatiu aglomerat.Daca amenajezi un spatiu comercial pentru propria ta afacere, atunci proiectul va fi finalizat cu ajutorul decoratiunilor. De la plante verzi pana la tablouri sau alte piese deosebite, inveseleste atmosfera si personalizeaza spatiul astfel incat acesta sa-ti spuna povestea intr-un mod cat mai coerent si fidel.