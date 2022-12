Salariul Andreei Esca, de la Pro TV, a reprezentat întotdeauna un subiect de bârfă, chiar dacă oficial n-a apărut nicio sumă care să certifice cât de mare ar fi.

Dincolo de asta însă, Andreea Esca nu are nicio problemă financiară, ea și soțul ei, Alexandre Eram fiind milionari.Conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor, extrase de capital.ro, cei doi au avut câștiguri de peste 1,3 milioane de lei în 2021, echivalentul a 260.000 de euro, ceea ce înseamnă mai bine de 20.000 de euro lunar.Andreea Esca are o firmă care îi poartă numele și care are ca obiect de lucru producția cinematografică, video și de programe de televiziune.Andreea Esca și soțul ei Alexander Eram sunt asociați la firmele Atelierul de Vise SRL și Oberwood SRL.Aceasta din urmă oferă spații de cazare în județul Sibiu, mai precis la Porumbacu de Sus și a adus un profit de 213.000 de lei, echivalentul a 42.600 de euro.Andreea Esca (50 ani) și Alexandre Eram (52 ani) sunt căsătoriți din aprilie 2000. După câteva luni s-a născut fiica lor, Alexia, iar în 2003 a venit pe lume și băiatul lor, Aris.Cei doi s-au cunoscut cu mai bine de două decenii în urmă, atunci când Alexandre Eram, cetățean francez, lucra la o fabrică de unde se luau ținute pentru angajații de la Pro TV. Prezentatoarea și omul de afaceri s-au întâlnit în cadrul unui eveniment și ulterior s-a legat relația care rezistă și azi. ...citeste mai departe despre " Câți bani câștigă Andreea Esca din afara televiziunii! Ea și soțul ei sunt milionari " pe Ziare.com