Andreea Esca are reputatia unei zgârcite FOTO facebook

Andreea Esca este una dintre cele mai populare femei din România, fiind o prezență constantă în topul vedetelor de televiziune cu cei mai mulți fani.

Andreea este și una dintre cele mai bine plătite vedete tv, salariul său fiind plătit cu generozitate de Pro TV, iar pe lângă asta, Esca mai are și alte afaceri prospere.Cu toate acestea, Andreea Esca are reputația unei zgârcite, de vină fiind o întâmplare petrecută pe litoral și care a fost făcută public de un taximetrist.Acesta și-a povestit experiența, pentru click.ro, menționând faptul că Andreea i-a oferit doar strict banii de cursă și nimic în plus, în condițiile în care aceasta nu valora decât șase lei.„Nu mi-a venit să cred! Cursa a costat șase lei. Mi-a plătit fix banii ăștia. Fără bacșiș… Țin minte cum a scos o bancnotă de cinci lei și două monezi de câte 50 de bani”, a povestit taximetristul, despre experiența avută cu Andreea Esca.În ciuda acestei întâmplări, pare greu de crezut că Esca ar fi atât de zgârcită, ținând cont că de ziua ei, la împlinirea a 50 de ani, și-a dus zeci de prieteni la Istanbul, pentru petrecerea aniversară. ...citeste mai departe despre " Cum a ajuns Andreea Esca să aibă reputația unei vedete zgârcite " pe Ziare.com