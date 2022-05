Asocierea vinului cu preparate culinare: 4 idei

Orice masa este innobilata de un vin bun, daca acesta este selectat in acord cu particularitatile preparatelor. Cunostintele consumatorului obisnuit despre asocierea vinului cu mancarea se rezuma de multe ori la selectia in functie de culoarea bauturii: vinul alb cu carnea de pasare sau peste, cel rosu cu carnea rosie, iar rose-ul cu deserturi. Insa aceasta imagine simplificata a armoniei dintre vin si mancare pierde din vedere multe nuante, cu consecinte negative asupra experientei culinare. Fiecare soi de vin este diferit, astfel ca, desi au aceeasi culoare, unele vinuri se potrivesc unor preparate foarte diferite. Caracteristici ca aciditatea, corpolenta si post-gustul sunt importante in alegerea vinului. Cele 4 idei de mai jos te ajuta sa faci asocierea corecta intre diferite soiuri de vin si mancare.

1. Coasta la gratar si Cabernet Sauvignon

2. Sushi si Riesling

3. Salau pane si Feteasca Alba

4. Tocanita de ciuperci si carne de vita si Pinot Noir

Cu aromele sale bogate, gustul robust si concentratia mare de tanin, Cabernet Sauvignon este un soi ideal pentru preparate din carne rosie, inclusiv vanat. Alaturi de o carne de calitate merita sa bei un vin rosu premium, ca cele din gama variata de vinuri Epicentrum . O idee de preparat culinar care merge cu Cabernet Sauvignon este coasta la gratar.Coasta de porc sau miel este usor de pregatit si gustoasa. Se recomanda marinarea prealabila intre-un bait din vin si mirodenii, timp de cel putin cateva ore. Spre deosebire de portiile de carne mai densa, ca spata sau pulpa, aceasta se gateste mai repede, asa ca ai grija sa nu o arzi. Serveste-o alaturi de o garnitura de legume si un pahar de Cabernet Sauvignon racit la 16 grade.Riesling este un sortiment de vin alb cu variatii mari de la o crama la alta, pentru ca factorii locali de sol si clima influenteaza mult strugurii din care se produce. Este un vin care se potriveste cu multe preparate, pentru ca are o aciditate ridicata. Variantele demidulci se potrivesc cu preparate picante, in timp ce Rieslingul sec este perechea perfecta pentru sushi. Asocierea dintre un vin european si un preparat japonez pare suprinzatoare, dar in bucataria internationala totul este posibil. In plus, se dovedeste inca o data cat de versatil este acest sortiment. Gustul fin si usor acid al sushi-ului este complementar celui din vin, iar corpolenta redusa a bauturii nu afecteaza perceptia aromelor subtile din preparat.Feteasca Alba este un soi romanesc de traditie, care devine mai aromat pe masura ce se invecheste in sticla. De aceea, un astfel de vin bine maturat este un deliciu care merita asociat cu un peste nobil. Salaul are carnea alba si aparent fada, dar, gatit bine, isi dezvaluie gustul subtil si textura irezistibila. Recomandam gatirea salaului pane, o reteta pe cat de simpla, pe atat de gustoasa. Stratul de ou ofera un plus de grasime, iar cel de pesmet asigura gatirea corespunzatoare si textura potrivita. O Feteasca Alba din zona Vrancei, cu arome de flori de camp, caise, coaja de portocala si miere potenteaza gustul preparatului.Pinot Noir este un vin cu puternice arome de pamant, corpolenta medie si un buchet complex si surprinzator, cu note de cirese, dar si de ciuperci. De aceea, este potrivit pentru o asociere cu ciupercile gatite sub forma de tocana. Alaturi de carnea de vita, ciupercile devin un preparat consistent si plin de gust, mai ales daca pui si condimente care se potrivesc cu carnea rosie, ca maghiranul si cimbrul. Poti folosi si carne de pui daca nu iti place vita. Pinot Noir se potriveste oricum cu ciupercile si este versatil, fiind recomandat de somelieri chiar si pentru somonul si tonul la gratar.Asocierea corespunzatoare dintre vin si mancare nu este dificil de realizat. Tine cont de ideile noastre pentru a manca bine si a bea destept.