Blugi de bărbați în care vei arăta mereu bine!

Cunoști pe cineva care nu are cel puțin o pereche de blugi în garderobă? Nici noi! Aceștia sunt de departe cei mai versatili și cei mai populari pantaloni din lume. Dar asta nu înseamnă că toată lumea arată bine în ei. Cum să alegi blugi de bărbați pentru silueta?

Blugi drepți pentru bărbați

Pantaloni de denim pentru bărbați pentru o burtă mai mare

Blugi pentru bărbați slim fit

Joggeri: blugi pentru bărbați care îi fac pe toți să arate bine

Blugii pentru bărbați cu picioare drepte sunt întotdeauna cea mai sigură alegere pentru toată lumea. Sunt la modă tot timpul, potrivite pentru multe stiluri și multe ocazii, dar în același timp îți maschează subtil gambele și coapsele masive, dacă ai. Blugii drepți pentru bărbați vor fi potriviți și pentru băieții cu mulți mușchi.Când vrei să-ți subțiri vizual silueta, ai grijă să alegi pantaloni în nuanțe de negru sau bleumarin închis: în această versiune, blugii bărbătesc pot face minuni!Vrei sa maschezi kilogramele in plus din zona burticii? Cel mai bine va fi daca alegi un model cu talia clasica sau ușor ridicata. Astfel de pantaloni vor schimba semnificativ percepția asupra siluetei tale, dar înainte de a le comanda, nu uitați să alegeți dimensiunea potrivită. Este mai bine să ajungi la pantaloni ceva mai mari decât să-ți strângi stomacul în cei prea mici, care vor sublinia în plus ceea ce nu vrei să arăți.Dacă ești mai degrabă jos, pantalonii bărbați din denim cu talie înaltă sunt și ei o opțiune bună. Acestea alungesc optic picioarele, ceea ce va oferi un efect uimitor cu o siluetă compactă. La fel, pantalonii mai înalți nu sunt cea mai bună alegere pentru bărbații scunzi: dacă nu ești înalt, alege o talie standard în care silueta ta să nu moară.Ai o siluetă normală, standard sau vrei să subliniezi picioarele sculptate? Blugii skinny sau blugii subțiri vor fi o alegere excelentă pentru tine. Pantalonii mulat, dar nu strâmți atrag atenția asupra a ceea ce vrei să subliniezi și sunt în continuare la modă.Blugii skinny, in schimb, sunt un model mai strâmt care cu siguranța nu se potrivește tuturor. Atât o siluetă prea masivă, cât și prea subțire nu vor arăta cel mai bine în ele. Pentru băieții care vor să-și pună în valoare picioarele, cu siguranță vor fi potrivite, dar merită luat în considerare faptul că pot restricționa mișcarea. Dacă prețuiești confortul, blugii slim pentru bărbați vor fi o alegere mai bună.Cauți pantaloni la modă și comozi? Alege pantaloni de jogging din denim. Astfel de pantaloni sunt blugi pentru bărbați, care au o croială foarte confortabilă, „hanorac". Datorită manșetelor de la glezne, acestea păstrează o anumită formă, dar în același timp maschează gambele musculare. În același timp, sunt foarte universale, deoarece se potrivesc atât cu un pulover, cât și cu un tricou. Sunt perfecte și pentru întâlniri ocazionale și alte ocazii care nu necesită o ținută mai formală. Dacă sunteți în căutarea unor blugi de bărbați care să vă reîmprospăteze garderoba, acesta va fi un ochi de taur.