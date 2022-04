Cadou de botez: 6 idei de daruri pentru cei mici

Poate fi o provocare sa gasesti cadoul potrivit pentru botez. Fiecare invitat doreste sa ofere ceva deosebit, prin care se poate remarca, dar care in acelasi timp sa ii fie util bebelusului.

1. Jocuri si jucarii

2. Accesorii pentru bebelusi

3. Articole pentru camera copilului

4. Obiecte pentru prepararea hranei

5. Hainute

6. Un cadou simbolic

Acorda atentie din timp preferintelor si necesitatilor pe care le au parintii nou-nascutului ce urmeaza a fi crestinat. Anumite detalii precum ce fel de activitati le plac sau care sunt obiectele de care ar avea nevoie te pot orienta spre un anumit dar. Iata sase idei de cadouri adecvate botezului!O idee foarte buna este sa optezi pentru jocuri si jucarii pentru bebelus . Acestea sunt realizate pentru diferite segmente de varsta si le permit celor mici sa isi dezvolte anumite abilitati in timp ce se joaca.Jucariile senzoriale, pentru dentitie sau cele de tip centru educativ sunt alternative catre care te poti orienta. De asemenea, caruselele si proiectoarele reprezinta alte idei adecvate pentru botez.Le poti veni in ajutor parintilor oferindu-le in dar accesorii de care au nevoie in primii ani de crestere a bebelusului. Acestea sunt utile si ofera confort, fiind gandite special pentru bunastarea celor mici.De exemplu, le poti face cadou un fotoliu de sustinere pentru scaun de masa, din plus, cu centuri reglabile. Bebelusul il poate folosi de la varsta de cinci luni, pana la doi ani. O alta idee inspirata de cadou este un covor termoizolant gros, cu doua fete, ce poate fi folosit atat in interior, cat si in exterior. Alte variante de accesorii destinate bebelusilor sunt scaunul auto, patutul, leaganul, marsupiul.Iti poti indrepta atentia si asupra unor articole destinate camerei copilului. De pilda, un fotoliu din plus sub forma de masinuta sau o lampa sub forma de stea sunt alegeri inspirate.Un set format dintr-o jucarie mare din plus, o perna si o patura este o alta idee pe care o poti lua in calcul. Texturile moi si culorile relaxante pe care le are un astfel de set il ajuta pe cel mic sa se linisteasca si sa doarma confortabil.Electrocasnicele mici care servesc la prepararea hranei sunt de mare ajutor pentru proaspetii parinti. Te poti orienta spre un aparat tip blender sau pentru gatit la aburi, un sterilizator electric sau un robot multifunctional.Alte variante de cadouri pentru botez pe care le poti lua in calcul sunt un set format din boluri gradate, un incalzitor pentru biberoane sau chiar un incalzitor pentru masa de infasat.Hainutele sunt printre cele mai populare cadouri de botez. Este bine sa te consulti insa cu mama bebelusului care urmeaza a fi botezat, pentru a clarifica daca isi doreste sa primeasca un astfel de cadou. Copiii cresc foarte repede in primul an de viata, astfel ca este indicat sa te orientezi catre un set pentru cand va fi mai mare.Poti alege sa daruiesti costume tematice sau seturi clasice, dar o alta idee buna este sa le personalizezi. Imprimeurile create special denota implicare din partea invitatului. Exista posibilitatea de a personaliza hainutele cu fotografii speciale, cu un mesaj haios sau cu inscriptii originale.Daca ai o relatie stransa cu familia copilului ce urmeaza a fi crestinat, este o idee buna sa optezi pentru un cadou simbolic din aur sau argint. Poti alege sa daruiesti, de exemplu, un medalion gravat cu numele copilului, o rama foto sau o caseta muzicala. O alta idee inspirata de cadou pentru botez este o jucarie personalizata cu numele copilului.Cadourile pentru botez sunt binevenite indiferent ca sunt jucarii sau accesorii de care sa se foloseasca parintii in cresterea copiilor. In functie de relatia pe care o ai cu familia respectiva, ai posibilitatea de a alege un cadou de botez mai personal sau poti opta pentru ceva cu o componenta practica.