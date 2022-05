Cadourile pentru profesori, un subiect discutat intens printre părinți

Unul dintre cele mai arzătoare subiecte discutate printre părinți la final de an școlar este cadoul pentru profesor/învățător/diriginte. Ar trebui să fie scump? Ar trebui să fie unul simbolic? Câți bani ar trebui să se strângă la nivelul clasei? – acestea sunt doar câteva dintre cele mai frecvente întrebări care circulă în cercurile de părinți. Adevărul este că un cadou nu ar trebui oferit unui profesor din obligație, ci în semn de respect, mulțumire și apreciere. Indiferent dacă ai ajuns aici din postura de părinte, elev sau student, informațiile de mai jos te vor ajuta să alegi cele mai bune cadouri pentru profesori

Cum este caracterizat un profesor bun?

Idei de cadouri simbolice pentru profesori

Un set de instrumente de scris personalizate cu numele sau inițialele numelui profesorului,

O ramă foto cu o poză de grup cu clasa și un mesaj de mulțumire,

Un tablou personalizat cu un citat care descrie perfect activitatea profesorului,

O plachetă sau un trofeu pentru ”cel mai bun profesor al anului”,

O carte semnată de elevi – mai ales dacă știi că profesorul își dorește o anumită carte în biblioteca sa,

Bilete la teatru, la o expoziție sau un alt aveniment cultural de interes.

Ce nu este recomandat să oferi unui profesor?

Nu este o definiție unanim valabilă pentru conceptul de ”profesor bun”. Pentru unii, cel mai bun profesor este cel care explică cu răbdare noțiunile din cadrul materiei pe care o predă și răspunde la toate întrebările, pentru alții, cel mai bun profesor este cel care ghidează elevii, îi sprijină în orice situație și le oferă sfaturi bune. Există și elevi care consideră că cel mai bun profesor este cel care îl lasă să își facă de cap în timpul orelor – nu încurajăm neapărat un astfel de comportament, însă aceasta poate fi o altă definiție a unui profesor bun. Important este să identificăm acei profesori care au un impact pozitiv în dezvoltarea noastră și să le arătăm aprecierea și recunoștința noastră. Cum altfel decât printr-un cadou potrivit?Aprecierea și recunoștința față de un profesor (și față de orice altă persoană) nu se arată întotdeauna printr-un cadou scump. În realitate, cele mai apreciate sunt acele cadouri personalizate , care transmit un mesaj puternic. Un profesor nu are nevoie de un parfum de lux (și-l poate cumpăra și singur, dacă chiar și-l dorește), însă se va bucura la un cadou simbolic care să îi aducă aminte de elevii săi. Iată câteva idei de cadouri simbolice pe care le poți oferi unui profesor:Există atât de multe modalități prin care poți face un profesor fericit. Trebuie doar să depui puțin efort în găsirea cadoului potrivit și să îl personalizezi. Ideal ar fi ca acest cadou să fie însoțit de un mesaj din suflet, iar dacă vrei să surprinzi o profesoară, nu uita nici de buchetul de flori.Pe lista cu cadouri ce nu ar trebui să fie oferite unui profesor se regăsesc în mod special cadourile scumpe. De altfel, aici este și sursa celor mai multe conflicte în rândul părinților. Unii părinți optează pentru anumite cadouri doar pentru a ieși în evidență în fața profesorilor. Un astfel de comportament nu ar trebui să fie niciodată încurajat. Gențile de la branduri de lux, parfumurile scumpe, accesoriile prețioase nu reprezintă genul de cadou pe care îl oferi în semn de apreciere sau de recunoștință pentru munca unui profesor. Unii profesori s-ar putea să fie încântați de astfel de cadouri, în timp ce alții s-ar putea simți jigniți.Cadourile pentru profesori nu ar trebui să reprezinte un subiect atât de discutat între părinți, însă în ultimii ani auzim tot mai des despre scandaluri în școli cu părinți care vor să ofere cadouri cât mai scumpe și părinți care nu sunt de acord cu această practică. Cele mai inspirate cadouri pentru profesori rămân cele personalizate, simbolice, însoțite de un mesaj scris din suflet. Aceste cadouri simbolice rămân o amintire prețioasă pentru o viață întreagă – un motiv în plus să le oferi la momentul potrivit (la banchete, la final de an, la o aniversare, etc.). Tu în ce categorie te încadrezi? Ce fel de cadouri preferi să oferi profesorilor?