Ce înseamnă cafea 100% Arabica?

Alegerea unei cafele poate fi coplesitoare daca nu esti familiarizat cu termenii folositi pe ambalaj. Una dintre cele mai comune etichete pe care le poti intalni este cea de cafea "100% Arabica". Insa ce inseamna acest lucru? Pentru a putea explica pe intelesul tuturor, mai intai este nevoie sa intelegi care sunt diferentele cheie dintre cele mai populare doua specii de cafea, respectiv Arabica si Robusta.

Ce este cafeaua Arabica?

Arabica

cea mai buna specie de cafea

un gust delicat si fin

mult mai apreciata din punct de vedere al aromelor

Caracteristicile cafelei Arabica

Ce este cafeaua 100% Arabica?

Arabica Blend

un pret mai mic

100% Arabica

doar de cafea Arabica

Cafeaua Arabica este mai buna calitativ

opteaza pentru un magazin de specialitate

Esti gata sa intelegi sensul etichetei "100% Arabica"? Citeste mai departe pentru a afla ce au spus expertii despre cafeaua Arabica si despre diferentele dintre cele doua specii de cafea!Exista zeci de specii de cafea, dintre care doar 124 au fost identificate. Cele doua specii care domina productia si vanzarile comerciale sunt cafeaua Arabica si cafeaua Robusta.reprezinta aproximativ 70% din productia mondiala de cafea si este, in general, considerata. Desigur, aroma unei cafele va depinde in mare masura de originea sa, de modalitatea de procesare si multe alte aspecte.Daca ar fi sa catalogam cafeaua Arabica prin prisma diferentierilor de cafeaua Robusta, putem spune ca exista doua mari trasaturi care diferentiaza aceste principale soiuri de cafea: gustul si pretul. Cafeaua Arabica are, pe cand Robusta este mai amara si nu prea aromata.Fiind cultivata de mai bine de 100,000 de ani, specia Robusta a reusit sa se adapteze unui numar variat de soluri si de climate, motiv pentru care Robusta are un cost mai mic decat Arabica.Arabica este mult mai sensibila, motiv pentru care poate fi cultivata doar la altitudini inainte. Desi este o cafea, sensibilitatea sa o face sa fie mai scumpa.Cafeaua obtinuta din boabele Arabica are un gust placut, usor acidulat, aromat si foarte usor amarui. Au un continut mai ridicat de zaharuri si lipide, ceea ce determina gustul mai dulceag al cafelei. Se spune ca boabele crude de Arabica au un miros similar afinelor, iar dupa prajire acestea capata un miros parfumat, cu note dulci si fructate.Desigur, atat gustul, cat si mirosul sunt influentate de o multime de factori, de cele mai multe ori naturali, motiv pentru care caracteristicile cafelei Arabica sunt doar caracteristici generale, ce descriu in esenta aroma si gustul acestei specii de cafea.Daca vei face un mic studiu atunci cand cumperi un pachet de cafea din magazin, vei descoperi ca in majoritatea supermarketurilor, cafelele ambalate sunt etichetate casau Cafea Amestec. Acest lucru inseamna ca in pachetele respective a fost adaugata si cafea Robusta, pentru a aduce amestecul respectiv la. Cu cat procentul de cafea Robusta este mai mare, cu atat pretul pachetului de cafea va fi mai mic.Daca pe punga de cafea scrie, insa, cafea, atunci continutul pachetului de cafea este. Cu toate acestea, continutul integral de boabe Arabica nu garanteaza calitatea superioara a cafelei respective, caci exista diferente intre cafeaua clasica si cea de specialitate. De pilda, prajitorii de cafea de specialitate si cei care o comercializeaza se concentreaza pe boabele de cafea de o calitate deosebita, stocate in conditii optime si prajite conform etichetei.Mai mult, acestia marcheaza pe pachetul de cafea si pe eticheta si alti factori, caci nu este de ajuns sa scrie doar 100% Arabica. Aici facem referire la detalii precum originea, crescatorul, elevatia, gradul de prajire si alte elemente importante, ce dau gust si aroma cafelei.decat Robusta, insa daca nu este crescuta sau tratata corespunzator, ea nu va putea corespunde asteptarilor unui adevarat pasionat de cafea.Mesajul de retinut este acela ca boabele Arabica sunt mai gustoase decat alte specii de cafea. Cu toate acestea, daca pe pachetul de cafea de la supermarket scrie mare "100% Arabica", acest lucru nu este o garantie a calitatii. Daca esti iubitor de cafea si iti doresti sa-ti incepi dimineata cu o aroma bogata a cafelei,. Nu numai ca va fi 100% Arabica, dar va avea si o calitate excelenta!