Cărucior pentru copii sau scaun înalt – foarte convenabil în călătorii

Părinții moderni preferă să călătorească cu copilul. Cel mic îi însoțește oriunde, în destinații apropiate sau mai îndepărtate. Desigur, călătoriile lungi devin posibile doar după ce micuțul mai crește, adică după primele luni, precum și după ce călătoria în familie este prevăzută cu accesoriile și articolele necesare.

Cu toate acestea, sunt posibile scurte plimbări și vizite chiar și în primele săptămâni ale nou-născutului. Din acest motiv, mulți părinți preferă o abordare de genul „De ce articole este nevoie pentru ca cel mic să se simtă confortabil și în siguranță?”, în loc de: „Când este copilul pregătit pentru aventură?”.Pentru bebeluș poate fi o adevărată provocare să iasă la o plimbare de câteva ore în parc, o vizită la bunici sau o adevărată excursie de câteva zile departe de casă. În fiecare dintre aceste cazuri este necesar un cărucior, eventual cu un coș mobil sau scaun auto. Aceste instrumente și-au dovedit de-a lungul timpului calitățile incontestabile și comoditatea în drumeții.Totuși, poate un scaun auto pentru copii să înlocuiască un cărucior și invers, în călătorie?Răspunsul la această întrebare depinde în primul rând de atitudinea părinților, de viața lor de zi cu zi, de modul lor de viață și de mișcare, precum și de nevoile individuale ale micuților.Fotografie: Kidso.roMagazinele specializate în articole pentru copii oferă scaune multifuncționale, care, pe lângă faptul că sunt folosite pentru transportul în mașină, fiind potrivite pentru dormit și șederea zilnică a copilului acasă și afară. De asemenea, pot fi folosite ca șezlong pentru bebelușii de câteva luni. Căruciorul este instrumentul clasic universal pentru deplasare, atât pentru un nou-născut, cât și pentru un copil aflat în următorii ani de dezvoltare.Modelul și aspectul diferă, diferențele pot fi în accesoriile pe care le are căruciorul, ce posibilități de transformare posedă, vârsta până la care se poate folosi, anotimp sau alte caracteristici.Fotografie: Kidso.roSpre bucuria majorității părinților, producătorii de articole pentru copii își îmbunătățesc permanent produsele pentru a răspunde nevoilor familiilor tinere. În rețeaua comercială există produse pentru cei mici care îmbină cu pricepere mai multe funcții în creșterea bebelușului mic și sunt absolut necesare în anumite faze ale creșterii acestuia.Cărucioarele multifuncționale devin din ce în ce mai populare pentru părinți. Acestea sunt modelele combinate cunoscute sub numele de cărucioare 2 în 1 sau 3 în 1. Marile lor avantaje se datorează în principal capacității lor de a combina mai multe elemente de bază pentru a acoperi nevoile esențiale ale unui copil în creștere.Căruciorul combinat înseamnă practic un model care conține un coș mobil universal. Acesta, la rândul său, poate fi folosit simultan ca dispozitiv pentru călătoria în siguranță a bebelușului mic în mașină, precum și pentru transportul nou-născutului de acasă la cărucior, mașină, clinica pentru copii etc.În varianta extinsă, căruciorul poate fi transformat cu ajutorul mai multor elemente mobile în un coș separat și scaun auto. Piesele individuale sunt realizate astfel încât să poată fi amplasate rapid și ușor pe baza structurii mobile și utilizate corespunzător.În acest fel, se realizează un ansamblu optim pentru o călătorie sigură, liniștită și confortabilă pentru părinți, împreună cu micuțul lor.Fotogragie: Kidso.roPracticitatea cărucioarelor combinate le face să fie unul dintre cele mai căutate modele de pe piață. În plus, sunt potrivite pentru toate anotimpurile. Modelele sunt realizate din materiale de înaltă calitate, iar husele textile sunt ușor de îndepărtat și de curățat. Multe dintre accesoriile suplimentare, precum genți pentru copii, copertine, umbrele, huse sunt universale și pot fi combinate cu ușurință cu modelele disponibile.Pentru cărucioarele 3 în 1, scaunul auto disponibil oferă instrumentele deosebit de necesare unei călătorii, lucru obligatoriu pentru protecția copilului. Aceasta este o cerință legală obligatorie, de la naștere până la o anumită vârstă, și presupune ca cel mic să fie așezat într-un scaun special sau pe bancheta din spate a vehiculului.Acest lucru este necesar până la atingerea unei anumite înălțimi, care pentru Bulgaria este de 150 cm, sau până la împlinirea vârstei de 12 ani. Experții au decis că numai cu dispozitivul necesar pentru mașină și purtarea centurilor de siguranță, viața și sănătatea copiilor este sigură în timpul transportului.